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假冒知名電商徵求接單員 台南2女子險遭詐騙

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

網路上出現假冒知名電商徵求接單員廣告，主打在家工作高時薪，但要求台南龔姓和呂姓女子，各先匯款24萬8千元到指定帳戶，才能成功應徵錄取，還好銀行行員發覺指定帳戶已被通報為警示帳戶，發覺有異及報警阻詐。

30歲龔姓女子昨中午12點多在臉書地方社團，看到知名電商徵才，龔女頗為心動，以LINE聯繫雇主，雇主表示他們是電商店到店加盟商，工作內容只要處理訂單檔案，要開通帳戶，方便薪資轉帳使用。

對方還說在家工作不用出門，每天就能輕鬆賺到2千5百至3千5百元不等的薪資，但需龔女至銀行設定約定帳戶，且要匯款24萬8千元至其指定帳戶。

龔女不疑有他，馬上衝到西門路銀行申辦，行員察覺有異，通報台南市警二分局協助處理，海安所員警王威雲、宋冠勳告知龔女，該不明指定帳戶已被通報為警示帳戶，她才驚覺是陷阱。

無獨有偶，南門所昨天下午2點同樣接獲府前路銀行通報，50歲呂姓女子欲設定約定帳戶，並要匯款24萬8千元至其指定帳戶，與郭女遇到的詐騙方式及手法如出一轍。對方還指示呂女，要跟行員說辦理一下約轉帳號，行員要是問辦理約轉幹嘛，叫呂女要說副業是賣化妝品保養品，需要跟廠家進貨用。

南門所警員鄭育昇、魏文星告訴呂女這些是詐騙手法，瞄準的就是民眾，想輕鬆賺錢心理，徵人廣告不外乎打著，薪資優渥、工時彈性，內容簡單、免背景專業，最最重要還不會直接說明工作內容，要你加LINE細聊，一步步把你推向深淵。吕女驚覺遭人詐騙，取消匯款念頭，並感謝警方協助。

不法分子利用LINE指示內容，誘使求職者匯錢。 記者黃宣翰／翻攝
不法分子利用LINE指示內容，誘使求職者匯錢。 記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局海安所警員宋冠勳(左)告知龔女(右)，不明指定帳戶已被通報為警示帳戶，她驚覺遭詐騙。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局海安所警員宋冠勳(左)告知龔女(右)，不明指定帳戶已被通報為警示帳戶，她驚覺遭詐騙。記者黃宣翰／翻攝

在家工作 電商 詐騙

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