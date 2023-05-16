假冒知名電商徵求接單員 台南2女子險遭詐騙

網路上出現假冒知名電商徵求接單員廣告，主打在家工作高時薪，但要求台南龔姓和呂姓女子，各先匯款24萬8千元到指定帳戶，才能成功應徵錄取，還好銀行行員發覺指定帳戶已被通報為警示帳戶，發覺有異及報警阻詐。

30歲龔姓女子昨中午12點多在臉書地方社團，看到知名電商徵才，龔女頗為心動，以LINE聯繫雇主，雇主表示他們是電商店到店加盟商，工作內容只要處理訂單檔案，要開通帳戶，方便薪資轉帳使用。

對方還說在家工作不用出門，每天就能輕鬆賺到2千5百至3千5百元不等的薪資，但需龔女至銀行設定約定帳戶，且要匯款24萬8千元至其指定帳戶。

龔女不疑有他，馬上衝到西門路銀行申辦，行員察覺有異，通報台南市警二分局協助處理，海安所員警王威雲、宋冠勳告知龔女，該不明指定帳戶已被通報為警示帳戶，她才驚覺是陷阱。

無獨有偶，南門所昨天下午2點同樣接獲府前路銀行通報，50歲呂姓女子欲設定約定帳戶，並要匯款24萬8千元至其指定帳戶，與郭女遇到的詐騙方式及手法如出一轍。對方還指示呂女，要跟行員說辦理一下約轉帳號，行員要是問辦理約轉幹嘛，叫呂女要說副業是賣化妝品保養品，需要跟廠家進貨用。