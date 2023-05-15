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涉嫌暗通猥褻少年嫌犯被判免職 法官受訪嘆氣
台東地方法院前主任調查保護官洪幸，將少年個資洩漏給涉猥褻的私人兒少安置機構林姓前主任，士林地院法官姜麗香出具對林有利的法官意見書，高雄地院法官侯弘偉得知林涉案，頻繁與林接觸，遭檢察官以洩密簽分他案偵辦。監察院認為3人有違失而彈劾，懲戒法院職務法庭今判姜女、侯免職。
侯弘偉目前為高雄地方法院刑三法庭法官，今天沒有排庭期，記者今致電詢問侯的回應，侯先是嘆了一口氣，稱自己也是剛知道結果，下一步他會再想一下，對於判決內容不方便回應。
姜麗香、侯弘偉免除法官職務，轉任士林、高雄地院司法事務官，且懲戒法院裁定兩人停止職務，懲戒案可上訴，但停職已確定。
檢方調查，林涉性侵安置機構內一名少年，被害人是台東地院朱姓女少保官保護個案，朱女得知後舉報；檢方查扣林的手機，發現洪幸傳給林的LINE訊息，內容包括相關訪視、觀護工作輔導紀錄及公文，指揮廉政署南部地區調查組追查。
洪幸另從前年8月至11月間，同樣以LINE把朱女個資傳給林，林疑為了報復，曾冒充司法志工致電受朱女保護、調查少年，打聽朱女是否確實依申報出差訪視，另在朱女住處外安裝監視器，比對她的差勤紀錄。
林因向媒體爆料女檢察官林靖蓉藉問案打探他和東院一名法官性向，卻再牽扯出他和洪女與另外3名法官討教司法策略。
侯弘偉法官於2020年8月25日因姜麗香法官告知，得知林為性侵害犯罪嫌疑人，之後卻與有案在身的林頻繁接觸，甚至提供法律諮詢意見，遭檢察官偵辦。
監院認為，姜麗香未保持客觀中立態度，違背性侵害犯罪防治法等相關法令，出具法官意見書不贊成本案通報，也將法官意見書透露給與本案無關的侯弘偉，違反法官倫理規範，損害人民對司法形象的信賴，2法官都有懲戒必要，均予彈劾，移送懲戒法院審理。
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