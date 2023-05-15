快訊

40坪房「10年來夏季電費每月破萬」！他忍痛全拆換⋯喜曝帳單：省近8千

楊繡惠深夜曝「姓白白的人要弄我」 隔天急澄清：不是白雲

獸醫師的親身觀察：狗的健康檢查令他感嘆生命竟成商品

聽新聞
test
0:00 / 0:00

涉嫌暗通猥褻少年嫌犯被判免職 法官受訪嘆氣

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

台東地方法院前主任調查保護官洪幸，將少年個資洩漏給涉猥褻的私人兒少安置機構林姓前主任，士林地院法官姜麗香出具對林有利的法官意見書，高雄地院法官侯弘偉得知林涉案，頻繁與林接觸，遭檢察官以洩密簽分他案偵辦。監察院認為3人有違失而彈劾，懲戒法院職務法庭今判姜女、侯免職。

侯弘偉目前為高雄地方法院刑三法庭法官，今天沒有排庭期，記者今致電詢問侯的回應，侯先是嘆了一口氣，稱自己也是剛知道結果，下一步他會再想一下，對於判決內容不方便回應。

姜麗香、侯弘偉免除法官職務，轉任士林、高雄地院司法事務官，且懲戒法院裁定兩人停止職務，懲戒案可上訴，但停職已確定。

檢方調查，林涉性侵安置機構內一名少年，被害人是台東地院朱姓女少保官保護個案，朱女得知後舉報；檢方查扣林的手機，發現洪幸傳給林的LINE訊息，內容包括相關訪視、觀護工作輔導紀錄及公文，指揮廉政署南部地區調查組追查。

洪幸另從前年8月至11月間，同樣以LINE把朱女個資傳給林，林疑為了報復，曾冒充司法志工致電受朱女保護、調查少年，打聽朱女是否確實依申報出差訪視，另在朱女住處外安裝監視器，比對她的差勤紀錄。

林因向媒體爆料女檢察官林靖蓉藉問案打探他和東院一名法官性向，卻再牽扯出他和洪女與另外3名法官討教司法策略。

侯弘偉法官於2020年8月25日因姜麗香法官告知，得知林為性侵害犯罪嫌疑人，之後卻與有案在身的林頻繁接觸，甚至提供法律諮詢意見，遭檢察官偵辦。

監院認為，姜麗香未保持客觀中立態度，違背性侵害犯罪防治法等相關法令，出具法官意見書不贊成本案通報，也將法官意見書透露給與本案無關的侯弘偉，違反法官倫理規範，損害人民對司法形象的信賴，2法官都有懲戒必要，均予彈劾，移送懲戒法院審理。

高雄地院法官侯弘偉被控暗助猥褻少年嫌犯提供訴訟策略，今被懲戒法院判免職。記者張議晨／攝影
高雄地院法官侯弘偉被控暗助猥褻少年嫌犯提供訴訟策略，今被懲戒法院判免職。記者張議晨／攝影

監察院 猥褻

延伸閱讀

為猥褻嫌犯提供訴訟策略 士林高雄2法官遭免除職務

史無前例！傑尼斯為創辦人猥褻黑歷史道歉了

寧夏警所長涉不法 北市警急發人事令派任新所長

寧夏所長涉貪瀆洩密 北市警局今予免職、 分局長記過2次

相關新聞

為猥褻嫌犯提供訴訟策略 士林高雄2法官遭免除職務

台東地方法院前主任調查保護官洪幸，因個人職務恩怨，將一些少年個資洩漏給涉猥褻的私人兒少安置機構林姓前主任，士林地院法官姜...

不滿分手 創IG帳號po個資傷前男友

一名吳姓女子不滿男友提出分手，分手後在社群平台上申辦帳號，公前男友個資並標注對方不得好死。台北地方檢察署依違反個人資料保...

涉嫌暗通猥褻少年嫌犯被判免職 法官受訪嘆氣

台東地方法院前主任調查保護官洪幸，將少年個資洩漏給涉猥褻的私人兒少安置機構林姓前主任，士林地院法官姜麗香出具對林有利的法...

砸錢裝潢租1年房東卻不續租 房客反制拆光竟被告毀損罪

房客租屋後花錢裝潢，這些裝潢物到底是房客的、還是房東的？相信許多租屋族都曾碰過這問題。高雄一名侯姓男子，租下左營區一間透天厝經營民宿，取得房東同意後拆除原裝潢並進行裝修，但僅租一年房東就不再續約，侯男氣得拆光他花錢裝潢的衛浴設備，反被房東提告刑事的毀損罪，幸好法官認為侯男是在履行租賃契約中的約定義務，還他清白…

竹市前議員人頭詐領助理補助款 貪17.5萬判關4年4月定讞

新竹市前議員顏政德安排姪子女友當人頭公費助理，詐領17萬5000元補助費用，最高法院依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪...

不堪照護中風母 枕頭摀住她口鼻再趴上去睡…母窒息身亡

男子陳宗銘不堪照顧中風失能母親，去年2月19日用枕頭悶死對方後，飲酒撞牆試圖自戕，遭員警制止。桃園地方法院認陳犯殺害直系...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦