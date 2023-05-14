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高雄西子灣改裝車追焦擾民 警結合里長首波稽查攔29人

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄哈瑪星、西子灣每逢假日，湧入遊客啖美食、吹海風、看夕陽，近來出現不少追焦手騎改裝機車壓車、超速，發出的高分貝噪音擾民，轄區警方結合當地里長和環保局，昨發動聯合稽查，攔檢29人，其中3輛車音貝超標，不合格。

高雄鼓山區哈瑪星、西子灣是熱門觀光景點，近來哨船頭附近的居民反應，常有改裝排氣管汽機車行駛其中，發出的高分貝噪音擾亂安寧，讓住戶不堪其擾。

鼓山警察分局與環保局結合哨船頭里里長楊宗正，昨發動第一波聯合稽查，設置噪音檢測站，現場攔下9輛機車檢測，其中3輛機車因改裝排氣管，超過85分貝不合格，警方另在非攔檢站地點攔檢20輛機車，以書面通知當事人，擇期到環保局檢測。

鼓山警察分局與環保局結合里長於5月13日發動第一波聯合稽查，設置噪音檢測站，共檢測9台，其中3台不合格，另外未當場受檢者以書面通知到環保局檢測計有20件。

哨船里里長楊宗正對於檢測結果頗感意外，認為有些機車排氣管聲音高亢擾民，檢測結果卻合格；另有進口大型重機車聲音低沉渾厚，夜間行駛老遠即能聽到排氣管聲音，現場攔查卻是原廠進口無違規情形。

警方表示，聯合稽查行動每周六、日將持續在西子灣、哈碼星、壽山忠烈祠等路段加強勤務作為，以維護當地居民安寧，呼籲車主勿任意更改車輛配備或排氣管，以免擾民又受罰。

高雄西子灣改裝車追焦擾民，轄區鼓山警分局警方結合當地里長和環保局，昨設檢測站進行首波稽查，過往騎士遭攔下檢測。記者石秀華／翻攝
高雄西子灣改裝車追焦擾民，轄區鼓山警分局警方結合當地里長和環保局，昨設檢測站進行首波稽查，過往騎士遭攔下檢測。記者石秀華／翻攝
高雄西子灣改裝車追焦擾民，轄區鼓山警分局警方結合當地里長和環保局，昨設檢測站進行首波稽查。記者石秀華／翻攝
高雄西子灣改裝車追焦擾民，轄區鼓山警分局警方結合當地里長和環保局，昨設檢測站進行首波稽查。記者石秀華／翻攝
高雄西子灣改裝車追焦擾民，轄區鼓山警分局警方結合當地里長和環保局，昨設檢測站進行首波稽查，檢測騎士機車是否改裝。記者石秀華／翻攝
高雄西子灣改裝車追焦擾民，轄區鼓山警分局警方結合當地里長和環保局，昨設檢測站進行首波稽查，檢測騎士機車是否改裝。記者石秀華／翻攝
高雄西子灣改裝車追焦擾民，轄區鼓山警分局警方結合當地里長和環保局，昨設檢測站進行首波稽查。環保局人員檢測音貝。記者石秀華／翻攝
高雄西子灣改裝車追焦擾民，轄區鼓山警分局警方結合當地里長和環保局，昨設檢測站進行首波稽查。環保局人員檢測音貝。記者石秀華／翻攝
高雄西子灣改裝車追焦擾民，轄區鼓山警分局警方結合當地里長和環保局，昨設檢測站進行首波稽查，攔檢過往騎士。記者石秀華／翻攝
高雄西子灣改裝車追焦擾民，轄區鼓山警分局警方結合當地里長和環保局，昨設檢測站進行首波稽查，攔檢過往騎士。記者石秀華／翻攝

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