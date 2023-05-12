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男子撒108萬追求直播主不成 提告詐欺遭駁回

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

葉姓女子主動透過LINE與李姓男子聊天，李便到到直播平台觀看葉女直播節目，共贈送價值108萬餘元的平台貨幣給葉女，2人曾私下見面3次，後來李認為與葉女未履行一個月要與自己見面3次的約定，認為葉女涉嫌詐欺，要求葉女及傳播公司連帶返還108萬餘元，台北地方法院認為，李提供的聊天對話紀錄不足以證明葉女及傳播公司有詐欺意圖，判決駁回，可上訴。

李主張，葉女在2019年時主動透過公司官方LINE帳號聯繫自己，後來到直播平台觀看葉女直播影片，不定時贊助葉女平台虛擬貨幣，總價值折合台幣後達108萬餘元。李與葉女私下見面過3次，之後2人協議由李購買虛擬禮物贈與葉女，一個月見面3次。李認為葉女未履行約定，要求葉女及傳播公司連帶返還108萬餘元。

葉女則主張，否認曾接受贊助並見面3次的協議，認為李自願贈與虛擬禮物，也曾與李見面3次並沒有完全騙禮物不見面，沒有詐欺意圖。

傳播公司則表示，公司與葉女沒有僱傭關係，不用負連帶賠償之責。

判決書指出，李提供與葉女的聊天記錄，2人曾討論是否贊助和私下見面事宜。葉女說「我真的還差最後的120萬點，就真的可以得到這個機會」、「我好想放假，好想休息，好希望你能陪我，可是我一直有事要忙，真的行事曆打開是滿的，沒有不想要」和「從未幫你當作粉絲過就像我沒有跟其他人有私賴包括電話跟見面過...我真的真心對待你礙於很多時候我真的太忙」；李男則回應「真要我再贊助妳，要看妳願意怎麼做了」、「問題是妳都沒給我我要的，心冷了，沒勁」和「這樣跟妳之前在沒別的平台有何不同，一樣的忙，一樣的沒法陪我。之前已贊助妳不少，也許比妳某些贊助商還多」等語句。

台北地院表示，李提供的證據不足以證明2人有約定一個月見面3次，也無法證名葉女與傳播公司有詐欺意圖，葉女與傳播公司無連帶責任返還108萬餘元給李，訴訟駁回，可上訴。

李男結識葉女並贈與價值達108萬餘元的禮物，認為葉女未履行1個月見面3次的約定，提起民事訴訟遭法院駁回。示意圖／ingimage
李男結識葉女並贈與價值達108萬餘元的禮物，認為葉女未履行1個月見面3次的約定，提起民事訴訟遭法院駁回。示意圖／ingimage

直播 詐欺 LINE

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