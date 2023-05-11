西拉雅族人爭原住民身分 釋憲案贏了但行政訴訟卻吞敗原因出爐

部分西拉雅族人未在限定期間內登記為平地原住民，導致自己及後代喪失原住民身分，原住民族委員會也不准補登記，提行政訴訟，法官認為相關規定不符平等原則，停止更一審訴訟程序，聲請釋憲，憲法法庭判決原住民身分法第2條違憲，牴觸憲法保障原住民族身分認同權；台北高等行政法院恢復審理，今判決西拉雅族人敗訴，可上訴。

總統府原住民歷史與轉型正義委員會委員萬淑娟等119人2003年12月6日申請認定為平地原住民，原民會以原住民身分法第2條第2款規定，所謂「登記為平地原住民有案者」是指在政府准予登記期間，有向戶籍所在地公所申請登記為平地原住民者，而目前各公所均不得受理登記。

原民會認為凡在台灣光復前原籍在平地行政區域內，且戶口調查簿登記本人或直系血親尊親屬為「熟」的註記，但未向公所申請登記為平地原住民者，無法取得原住民身分，否准萬淑娟等人的申請案。

萬淑娟等人提行政訴訟，一審判決敗訴，被廢棄發回更審，北高行更一審審理過程中，認為原住民身分法第2條第2款規定不符憲法平等原則，也違反憲法增修條文意旨，裁定停止訴訟，聲請釋憲；憲法法庭判決條文違憲，機關3年內應修法，或另定特別法。

北高行指出，憲法判決認定憲法增修條文保障的原住民族，應包括所有台灣南島語系民族，但原住民身分法關於原住民的定義，僅指山地原住民、平地原住民，並未及於其他南島語系民族，而違反憲法保障原住民身分認同權、憲法增修條文。

憲法判決要求相關機關應於判決宣示日起3年內，修正原住民身分法或另定特別法，明文規範其他台灣原住民族的認定要件、成員身分要件及登記程序；逾期未完成修法或立法，舉凡日治時期本人或直系血親尊親屬戶口調查步註記為「熟」或「平」，均可以向原民會申請認定民族別，登記為原住民，取得原住民身分。

北高行指出，在原住民身分法第2條關於原住民定義規定修法前，萬淑娟等人無從向原民會申請認定為平地原住民，又因原民會尚未依原住民族基本法程序核定西拉雅族為原住民族，故萬淑娟等人無從要求原民會認定登記為原住民身分。