被朱雪璋斷腳筋的「深海閻王」強吻女童 得吃1年6月牢飯

曾遭正心道場負責人朱雪璋砍斷腳筋的「深海閻王」王毓霖，在指導國小柔術課完後，竟將獨自留下來整理教室的女童拉入懷中、親嘴，女童放學後告知母親，家人報警。基隆地方法院依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪判王1年6月徒刑。台灣高等法院今撤銷原判決，但刑期不變。

王毓霖先前登上媒體版面，是2016年1月間因和男子蔡櫂全在正心道場前拍攝挖鼻孔、比中指的照片，朱雪璋認為遭挑釁，當年2月16日以「切磋武藝」之名邀兩人到道場，結果朱糾集一票人到道場助陣。朱拿刀具砍擊已跪在地上的王毓霖左肩、背部和左小腿，王左腓長肌斷裂，朱事後被依重傷未遂罪判6年徒刑定讞。

王毓霖在基隆一所小學擔任課後才藝課柔術班教練，2021年4月9日晚間6點半，他看到一名女童還留在體能活動教室收拾，卻強制猥褻。王否認犯行，辯稱是有點「半開玩笑」地跟女童說「親老師一下」，女童就真的親過來、有嘴對嘴親到，但就只是在跟小朋友玩。

女童母親說，事件發生後，女兒只要看到電視上有親吻畫面，就會說「不想看這個」。基隆地院認為女童在偵查、審理時對王毓霖將她拉進懷裡、讓她坐在他腿上並親吻的過程描述清楚，沒有刻意誇大或矛盾之處，認為王確實「違背意願」親吻。

強制猥褻未滿14歲的兒童，法定刑為「3年以上、10年以下有期徒刑」，基隆地院考量王只有親嘴，與一般撫摸、親吻私處或胸部等行為程度有別，若判3年有「情輕法重」的情形，因此引刑法第59條「情堪憫恕」條款減刑。在衡量王的犯罪動機、手段等情狀後，判他1年6月徒刑。