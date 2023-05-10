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涉詐領國旅補助 嘉義商旅經理等人緩起訴處分

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市某商旅公司朱姓經理與員工等4人涉嫌將不符合自由行資格的旅客納入秋冬國旅補助內，詐領補助，案經嘉義市調站偵辦後將4人送辦，檢方考量4人沒有分得補助款，予以緩起訴處分。

年約70歲朱男擔任嘉義市某商旅公司經理、42歲李女為訂房組主任，得知交通部觀光局2019年9月推出的秋冬國旅補助，以及2020年7月的安心旅遊補助，鼓勵民眾留宿旅遊，住宿一晚每房可補助1000元，但補助對象均以自由行旅客為主。

秋冬國旅補助期間，朱男、李女以經濟部核發的200元夜市券為對價，收取同公司櫃台人員陳男、莊男身分證，填寫不實入住資料，再向嘉義市政府申請每人1晚1000元補助。

朱男、李女2人又涉嫌蒐集謝姓男子等9人身分證或健保卡，上網登入觀光局台灣旅宿網活動專區填寫資料，不實填製補助金額後，向嘉義市政府申請每人1晚1000元補助，案經嘉市調查站獲悉偵辦。

緩起訴書表示，朱男等4人以不法方式共同詐領政府政策性補貼，但考量4人事後坦承犯行，且謝男等人有實際入住及收受商旅申請的補助款1000元，朱男等4人沒有分得補助款，將4人以緩起訴處分。

朱男、李女緩起訴期間為3年，應寫悔過書，並各向公庫支付10萬元；陳男及莊男緩起訴期間1年，除寫悔過書外，要參加2場法治教育。

嘉市某商旅經理涉詐領國旅補助，檢方予以緩起訴處分。圖／本報資料照片
嘉市某商旅經理涉詐領國旅補助，檢方予以緩起訴處分。圖／本報資料照片

國旅補助 嘉義 身分證

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