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立委費鴻泰兒被控辱罵同學婊子、垃圾 今判拘役50日

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

立委費鴻泰三兒子費聿德，被控2021年間在朋友間群組「我就是破麻」涉嫌辱罵不在群組內的高中同學呂姓女子「婊子、垃圾」等語，遭依妨害名譽罪嫌起訴，費聿德請求無罪判決。士林地方法院今宣判，依妨害名譽等三罪判處拘役50日，可易科罰金。可上訴。

年近30歲的費聿德已婚，小孩剛滿7個月，仍在個人創業中，日前他初年坦承有在朋友群組傳這些文字，但沒有辱罵呂女的意思，加入群組至少2至3年，成員約有15人，群組裡都是朋友。

費聿德強調，呂女不在群組內，他講這些話「沒有特定對象」是為了緩和群組內當時的對話氣氛；呂女的男友黃男轉知前，沒有看清前後文，而有所誤會，黃男先傳香蕉貼圖開黃腔，他才會因被挑釁正當防衛，發言是「泛指女朋友」，且黃男後續有說「以後不要開玩笑」因此不能斷章取義，請求無罪判決。

公訴檢察官認為，婊子、垃圾等文字是刑法公然侮辱用詞，當時黃男「只有呂女一個女友」，費的言詞明確單一對象，非指群體，全案事證明確，請依法判決。告訴代理人稱，費聿德並無悔意，請求從重判決。

全案起源於，2021年1月19日至4月18日間，費聿德在whatsapp群組「我就是破麻」以暱稱「小費」涉嫌3次辱罵高中同學呂女，費針對呂女的黃姓男友的發言回應「你女朋友是婊子」，又針對黃男發言「呂哭了無數次」回應「他是婊子」，「我康橋同學大部分垃圾像你女友」，黃男告知呂女後，呂女提告妨害名譽，費遭檢方起訴。

費鴻泰兒被控辱罵同學婊子、垃圾，今下午判拘役50日。圖/本報資料照片
費鴻泰兒被控辱罵同學婊子、垃圾，今下午判拘役50日。圖/本報資料照片
費鴻泰兒被控辱罵同學婊子、垃圾，今下午判拘役50日。圖/本報資料照片
費鴻泰兒被控辱罵同學婊子、垃圾，今下午判拘役50日。圖/本報資料照片

妨害名譽 女友 貼圖

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