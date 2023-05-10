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思覺失調男弒母分屍求輕判 二審6/14宣判

中央社／ 台北10日電

患有思覺失調症的27歲朱姓男子疑不滿母親約束其金錢、成家等，持刀弒母再分屍裝垃圾袋丟棄，一審判無期徒刑。二審今開庭，他請求輕判，以過失致死論罪。法官定6月14日宣判。

這起弒母案，台灣高等法院上午開庭。朱男在庭上承認犯罪，他說，犯案動機是因為母親把他送到精神病院及安養之家關很久，他有認識1名要好女性友人打算結婚，但情敵出現把對方帶走，情急下才弄出人命再分屍丟棄。

朱男說，自己今年27歲有大好前途，想要交保要赴母親墳前道歉，也願意賠償其他家人，2年賠新台幣2000萬元，10年賠償1億元。

朱男請求法官考量就殺人犯行，以過失致死罪論罪，再審酌刑法57條的科刑因子及符合刑法59條的情堪憫恕減刑，請求輕判為2年6月。棄屍部分，依刑法19條規定，行為時因精神障礙等，致不能辨識行為違法，則予以不罰。

公訴檢察官指出，朱男策劃長達4個月後才動手殺母，也跟醫生提及感到天人交戰，可見並非一時衝動犯案，當天犯案時並未受精神障礙致不能辨識行為違法。法官庭末諭知，全案辯論終結定6月14日宣判。

朱男患病原住在安養之家，民國110年9月間被母親接回照顧，雙方卻發生口角衝突，朱男持菜刀殺害母親，再以砂輪機分屍，裝進垃圾袋丟棄。朱男操作砂輪機不當自傷赴醫院手術住院，但醫院聯繫不上朱母，改通知朱男的舅舅；舅舅尋找朱母，到朱男家中發現，客廳有大量鮮血，向警方報案。

朱男恐東窗事發，聯繫清潔人員打掃家裡並佯稱血跡是殺豬所造成。朱男始終無法交待母親行蹤，親友調閱社區監視器後，發現朱男提垃圾袋滲出血跡並丟棄社區子母垃圾車，經通報警方件殺人分屍案曝光。

分屍案 殺人 監視器

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