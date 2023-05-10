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海軍上千筆後勤資料遭竄改 退役士官長獲判緩刑

中央社／ 高雄10日電

海軍艦指部前徐姓士官長涉在服役期間侵入海軍後勤存量管制系統，竄改1164筆資料，造成帳籍混亂。橋頭地院考量其所為損害不大，依違反陸海空軍刑法判1年2月，緩刑3年。

橋頭地方法院審理時，徐男辯稱是受下級單位請託幫忙艦艇單位修訂存量管制資訊系統SCPS系統資料，且有部分輸入的公文字號並非其所自創等語，並無偽造文書意圖。

法官審理後，認為徐男雖在無權限且未經核准進行SCPS系統資訊異動，妨害軍事系統資料正確性，但考量其坦承犯行，僅影響帳籍管理，實際上單位財產並無減少等，據此依陸海空軍刑法妨害軍事電磁紀錄正確性罪，判處有期徒刑1年2個月，緩刑3年。另外緩刑期間須交付保護管束，並應接受法治教育2場次，全案可上訴。

簡易判決書指出，原在海軍艦隊指揮部後勤處補給科擔任士官長的38歲徐男，民國109年6月2日至110年6月10日間，在高雄左營營區內以個人公務電腦，將虛構或其他單位核准的公文字號輸入海軍後勤SCPS存量管制資訊系統，擅自異動系統資訊達1164筆，造成帳籍混亂、危害後勤補給紀律。

直到海軍168艦隊補給承辦人向海軍保修指揮部補給組人員反應SCPS系統有資料異常，經海軍保修指揮部人員以電腦IP位址及使用者身分證字號反查，才發現事有蹊蹺，全案經憲兵指揮部高雄憲兵隊將徐男函送偵辦。

海軍 士官長 憲兵

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