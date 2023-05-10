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海軍士官長竄改電腦資料 1164筆假資料大亂後勤補給

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

海軍徐姓士官長被控竄改海軍「存量管制資訊系統」1164筆資料，一度造成系統帳務資料混亂，影響海軍後勤補給正確性，橋頭地院審理時，法官認為徐男竄改部分僅影響帳籍管理，單位財產並無減少，依妨害軍事電磁紀錄正確性罪判刑1年2月，緩刑3年。可上訴。

判決指出，徐男為海軍艦隊指揮部後勤處補給科士官長，雖負責後勤補給，但並沒有海軍存量管制及採購系統（SCPS）異動權限。

他先請不知情的上尉開通SCPS系統權限，從2020年6月2日至隔年6月10日間，利用個人公務電腦，以虛構的公文字號輸入系統，擅自異動系統資訊達1164筆。

後來海軍168艦隊部補給士官長發現SCPS系統資料有異常，經通報海軍保修指揮部人員以後，從電腦後端反查，發現徐男未經許可涉嫌竄改相關資料，通報高雄憲兵隊展開追查。

檢方調查時，徐男辯稱他是為了幫艦艇單位修訂SCPS系統資料，讓配整資料好看。檢方發現，徐男為15個下級單位竄改資料，其中1008筆為自創公文字號，156筆則為其他單位核准公文書。

檢方認為，SCPS系統是為避免不當供補及軍品管理所設，徐男在偵查時也坦曾在2015年至隔年間，就利用系統漏洞協助其他單位修改庫存系統，當時就曾遭業管士官長制止，卻又用同樣手法竄改資料，依妨害軍事電磁紀錄正確罪嫌將他起訴。

橋頭地院審理時，法官認為SCPS系統經過海軍艦隊指揮部清查，徐男竄改部分僅影響帳籍管理，並無造成單位財產減少，考量他犯後已坦承犯行，處有期徒刑1年2月，緩刑3年，並應接受法治教育2場次。徐男已在前年初退伍。

左營海軍基地外觀。本報資料照
左營海軍基地外觀。本報資料照

海軍 士官長 軍艦

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