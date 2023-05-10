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拿菜刀殺死母親支解分屍丟垃圾車 他開庭喊「我有抄經悔改了」

聯合報／ 記者林孟潔房荷庭／台北即時報導

思覺失調症的朱姓男子前年持菜刀殺害母親，分屍4袋丟進社區垃圾子母車，稱血跡是「殺大」留下的，一審依殺害直系血親尊親屬等罪判無期徒刑，案件上訴，台灣高等法院今開庭，朱懷疑母親也想殺他，並稱母親曾說要把他「關到老、關到死」，才動手弒母，合議庭定6月14日宣判。

朱多次當庭表示，母親說「要把我關到老、關到死」，自己為了擺脫康復之家束縛才弒母，他認為自己犯過失致死罪，而非殺害直系尊親屬罪，還說母親也買了砂輪機，懷疑母親也殺害自己的動機。

朱庭上多次強調，「我只有媽媽照顧我，我才會殺人，我已經抄經悔改」、「我不知道殺媽媽有加重罪行」、「我的目的就是希望能脫離康復之家」、「當時我在康復之家的女性友人被情敵搶走」、「媽媽要把我關到老，我的成家立業會失敗，我是被逼的」、「我很抱歉浪費司法資源」等語，希望法官撤銷毀棄遺體和殺人等罪名，盼能回歸社會。

公設辯護人指出，經醫院鑑定，朱患思覺失調症、出現幻想症狀，當天跟隨母親離開康復之家時未服用藥物，導致朱受病症影響，辨識行為能力降低，請法官從輕量刑。

公訴檢察官指出，雖朱患思覺失調症，但缺乏病識感，朱有能力花費4個月籌備傷母計畫，顯然未完全受病症控制，也證明朱記憶力良好、具備忍耐延遲能力。

檢察官表示，朱與母親相依為命，母親是他唯一的照顧者，朱卻持續抱怨、弒母，強調沒有任何一個生命可以取代另一個生命的價值，若判朱無期徒刑，30年後假釋出獄，該如何保護社會及朱母的家人，建請法院審酌量刑。

朱2021年9月5日從康復之家返家後，與母親發生口角，他持菜刀弒母，再用砂輪機分屍遺體，裝入4個黑色塑膠袋，丟棄在社區子母車中。朱事後因手指開放性骨折就醫手術，但醫院聯繫不上母親，朱的舅舅急著尋人，到家中才發現客廳有大量鮮血，向警方報案。

朱起初否認弒母，聲稱自己在殺大豬，鑑識人員在朱家中排水口驗出疑似人體組織，加上監視器畫面證據確鑿，朱才承認殺母。

朱姓男子將母親分屍、丟進社區垃圾子母車。台灣高等法院今天開庭，朱請求交保，強調自己是為了脫離康復之家才對母親犯行。圖／聯合報系資料照片
朱姓男子將母親分屍、丟進社區垃圾子母車。台灣高等法院今天開庭，朱請求交保，強調自己是為了脫離康復之家才對母親犯行。圖／聯合報系資料照片

思覺失調症

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