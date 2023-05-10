長榮女大生命案國賠 關懷「台南女兒」60萬元和解

男子梁育誌2020年擄走長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生，將鍾女性侵殺害後棄屍，一、二審均判他死刑。鍾女父母去年2月認台南市警局等4單位怠於啟動偵查作為等提國賠，求償593萬元，經台南地院調解成立，市警局等基於關懷「台南女兒」立場，同意支付關懷慰問金60萬元。

台南市警局等單位委託台原法律事務所律師李代昌，與鍾女父母及其律師，上月中旬在台南地院調解，並經台南市府確認其相關行政程序。

李代昌聲明稿指出，被告機關對於命案發生深感遺憾，對原告唯一的女兒遠從馬來西亞前來台南市就學，發生被害離世所遭逢的打擊及創傷，至表同情與不捨。實不忍原告遭此巨變之餘，另須面臨冗長訴訟程序煎熬。

為此，被告機關願意基於關懷「台南女兒」立場，盡最大能力修復原告傷痛，同意支付關懷慰問金共計新台幣60萬元，以期撫慰原告喪女之痛，並告慰其愛女在天之靈。

鍾女父母去年2月17日委託律師提出國家賠償，主張台南市警局怠於執行啟動偵查作為，也未防止夜間婦女被害事件的發生；工務局在台南歸仁區高鐵站高架橋下設置的路燈，未盡管理維修之責，放任路燈壞掉或不亮，無法達到夜間照明的效果。