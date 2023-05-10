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台達電、飛宏科技傳內鬼 充電樁機密外洩損失數十億

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

台達電與飛宏科技佈局電動車充電樁市場多年，傳遭先後在2間公司任職的高階主管阮憲熙竊取研發機密赴陸發展，造成鉅額損失；桃園地檢署去年中旬依違反營業秘密法起訴阮男與其任職飛宏時期的部署張育成，由於涉及商業機密，全案目前由桃園地院不公開審理中。

據悉，飛宏科技2021年發現公司電腦突破防火牆，不斷將檔案傳送到外部伺服器儲存，懷疑可能有內鬼或商業間諜，於是向台北市調處報案，經市調處追查，從IP鎖定張男住處，搜索後確認竊取機密事實，並追出他用手機通訊軟體微信將充電樁研發資料及相關檔案傳給阮男，才揪出更大的內鬼。

檢調調查，阮男是張男的前長官，曾任飛宏科技能源事業群研發處副處長，負責電動車充電樁軟硬提開發，在此之前，他任職於台達電，負責台達電與特斯拉充電樁研發專案，但疑似為了追求更高的待遇，任職2公司期間都有竊取公司研發機密，作為帶槍投靠時的談判籌碼，最後禁不住大陸公司開出3到5倍的高薪利誘，自飛宏離職後就赴陸發展。

檢方調查，阮、張2人竊取的公司機密粗估價值數十億元，價值連城，更協助大陸業者大幅縮短研發電動車充電樁的時程，對台達電與飛宏在充電樁市場的競爭優勢影響甚鉅，損失難以估計。

由於罪證確鑿，張男坦承犯行，供出自己是受阮男指使，留在飛宏內部當內應。而阮男前年11月返國後，於防疫旅館被逮，但他矢口否認，辯稱不曾張男架設的伺服器讀取資料；不過，檢方調查阮、張通訊紀錄，確認2人有資訊檔案往來，此部分阮交待不清原因，因此仍認他涉嫌提大陸業者當內鬼，並依違反營業秘密法起訴。

阮、張被起訴後，由於全案涉及重大營業機密，桃園地院目前採不公開審理，阮、張2人雖然未被羈押，但目前被限制出境出海。

台達電與飛宏科技傳內鬼竊取機密帶槍投靠大陸公司，檢調粗估資料價值逾億，全案依違反營業秘密法起訴後，由桃園地院不公開審理中。記者陳俊智/攝影
台達電與飛宏科技傳內鬼竊取機密帶槍投靠大陸公司，檢調粗估資料價值逾億，全案依違反營業秘密法起訴後，由桃園地院不公開審理中。記者陳俊智/攝影

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