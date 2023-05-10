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海軍艦隊上士育嬰留職停薪兼職開砂石車 酒駕擦山壁撞車連工作也丟了

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

海軍168艦隊沈姓上士在育嬰留職停薪期間，駕駛砂石車行經蘇花公路自撞山壁，再衝撞對向2輛砂石車，酒測值0.61毫克，軍方核定記大過1次、撤職並停止任用1年，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院認為沈訴願逾期被不受理，未經合法訴願程序即提訴訟，裁定駁回，可抗告。

沈2020年11月1日至2022年1月1日育嬰留職停薪，他2021年11月8日上午11點半，駕駛砂石車返回住家途中，行經蘇花公路114.9公里處時，因酒後精神狀況不佳，失控打滑自撞山壁，再撞擊對向車道的2輛砂石車。

沈駕駛的砂石車頭衝出道路護攔，車頭與車身分離，撞擊力道之大，沈也一度受困車內，因此造成雙向交通中斷，車流回堵約10公里，警方到場發現沈酒測值高達0.61毫克，依公共危險罪嫌送辦。

軍方認為沈除了酒駕外，也於育嬰留職停薪期間兼職、兼差駕駛聯結車賺錢，決議核定記大過1次、撤職並停止任用一年。沈不服處分，提行政訴訟。

北高行指出，沈雖然一再表示自己當時因心情不佳，只看了結果就簽名，懲罰令則讓艦隊人員帶回去，認為送達不合法，但根據證人說法，沈當天簽收懲罰令後，親自表示心情低落，不要留懲罰令在身邊，故送達合法。

北高行認為，沈收到懲罰令後，應在2021年12月27日前提訴願，但他遲至2022年1月3日才送達訴願書，被認為逾期不受理，沈未經合法訴願程序，就提起本案撤銷訴訟，不符合起訴要件，裁定駁回。

海軍168艦隊。圖／翻攝自中華民國海軍艦隊臉書
海軍168艦隊。圖／翻攝自中華民國海軍艦隊臉書

砂石 自撞 蘇花公路

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