4遊客旅遊平安險當賺錢工具 飛澳門詐保入境時間露餡

高雄曾姓、吳姓等4名遊客4年前到澳門旅遊，卻假稱在風景區摔倒受傷，請澳門當地的盧姓中醫師開立診斷書，回台後再向保險公司申請遊行平安險，保險公司給付後，發現4人申請理由相近，且都由同一中醫師治療，報警調查後從入境時間揪出4人詐保行為，高雄地檢署偵結，今依詐欺等罪嫌將4人起訴。

檢警調查，曾男、吳女、傅男、蔡男2019年6月間至9月間，先在台灣保完旅行平安險後，搭機入境澳門，但僅待1小時至數小時就離境，4人再以風景區摔倒受傷等理由，請澳門當地的一家綜合醫療中心求診，由當地盧姓醫師開立診斷書。

曾男等人回台後，持澳門盧姓醫師開立的診斷書，向多家保險公司申請保費，其中吳女成功給付21萬元、曾男37萬元、傅男13萬元，但當蔡男準備申請保費時，保險公司發現蔡男申請給付的症狀與吳女、曾男等人雷同，且都由同一醫師開立診斷書，懷疑有詐報警。

警方獲報後展開追查，和澳門當地警方合作，另調閱曾男、吳女等4人的入出境資料，發現4人入境澳門時間都有數小時，其中蔡男甚至僅入境1小時就搭機離境，根本不可能如診斷書所述在酒店摔倒受傷。

雄檢偵辦時，曾男等4人否認詐保，但檢方根據4人入出境資料，以及澳門政府提供的訊息，發現4人開立診斷書的時間，盧姓醫師根本不在澳門，兩邊時間兜不攏，不可能為4人進行診斷。