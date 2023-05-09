快訊

女童走斑馬線被撞死...家屬悲痛招魂「爸爸幫妳討回公道」 擲3個聖筊

2024總統支持侯友宜還是郭台銘？張善政脫口「這一句」

典當客戶珠寶換到上億元 「蕎晶坊」夫妻確定吃牢飯

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

在台北市經營「蕎晶坊」珠寶生意的邱馗鈞、李罄靈夫妻因財務狀況出問題，竟將客戶寄賣的珠寶典當變現，另外再向一家珠寶公司佯稱要買珠寶，在取得珠寶後也拿去典當，開立的支票卻無法兌現。台灣高等法院今依業務侵占、詐欺取財罪判邱7年6月、李女8年徒刑，未扣案的9596萬餘元和珠寶沒收定讞。

邱馗鈞（原名邱彥軒）、李罄靈（原名李蕎安）在台北市中山區開設「蕎晶坊」，從事珠寶買賣業務。邱姓夫妻因財務出現狀況，把林姓等3名客戶、3家公司交付寄賣的珠寶侵占入己，並將部分珠寶典當，變現來清償債務或充當周轉資金，有些珠寶則沒歸還。

2020年2月10日，「蕎晶坊」的資金狀況已面臨窘境，沒有能力再支付購買珠寶價款，但邱姓夫妻卻兩度向位在台北市大安區安和路的一家珠寶公司佯稱要購買珠寶，還開立6紙支票以取信對方。受害商家上當，交付珠寶，這批珠寶旋即遭典當，而有些支票卻無法兌現。

高院依據李罄靈、邱馗鈞供述，以及相關證人的證言、珠寶銷售明細表等證據，認定邱姓夫妻犯6項共同業務侵占、1項詐欺罪。

高院批邱姓夫妻在財務發生危機、周轉不靈時，竟將因業務而持有的珠寶侵占，或訛詐珠寶典當變現，害得被害人損失慘重，且至今還否認犯行、沒處理，衡量兩人現由親友接濟，分別判刑，犯罪所得9596萬3980元和珠寶必須沒收或追徵。

經營珠寶買賣的邱馗鈞、李罄靈夫妻因財務狀況出問題，竟將客戶的珠寶典當變現，台灣高等法院今依業務侵占、詐欺取財罪判邱7年6月、李女8年徒刑，未扣案的9596萬餘元和珠寶沒收定讞。記者王宏舜／攝影
經營珠寶買賣的邱馗鈞、李罄靈夫妻因財務狀況出問題，竟將客戶的珠寶典當變現，台灣高等法院今依業務侵占、詐欺取財罪判邱7年6月、李女8年徒刑，未扣案的9596萬餘元和珠寶沒收定讞。記者王宏舜／攝影

珠寶 侵占

延伸閱讀

陸黃金珠寶股 首季營收回溫

肖戰秀珠寶 從托腮到摸下巴 電眼模式全啟動！

寶格麗Save the Children慈善珠寶 助弱勢孩童也幫媽媽

Saint Laurent推品牌首高級珠寶系列 秀結構輪廓之美

相關新聞

陳詩園雅典奧運射下箭銀牌 捲國體大採購弊案判無罪

曾在雅典奧運團體射箭奪得銀牌的國立體育大學射箭隊總教練陳詩園，被控2018年間辦理射箭器材採購案時洩漏標案相關資訊，驗收...

典當客戶珠寶換到上億元 「蕎晶坊」夫妻確定吃牢飯

在台北市經營「蕎晶坊」珠寶生意的邱馗鈞、李罄靈夫妻因財務狀況出問題，竟將客戶寄賣的珠寶典當變現，另外再向一家珠寶公司佯稱...

2大學生爬壽山摔落山坡獲救 軍方關切才知闖入軍管區

高雄21歲蔡姓男子今早11時許與21歲林姓女同學爬壽山，準備前往觀海崖、少女峰一帶時，蔡男被落石砸傷滑落邊坡，林女也因此...

錢櫃釀6死限制出境三年 練台生繳500萬赴美參加小孩畢業典禮

錢櫃台北林森店2020年失火釀重大傷亡，錢櫃轉投資迪廣公司董事長練台生被訴過失致死等罪，案件審理中；練台生去年第三度被延...

緬甸移工變僑生！桃警外事課18年前弊案 更五審2警判有罪

桃園縣警察局（改制前）外事課18年前傳出弊案，警員林俊玄、楊豐輔、王異寶等人被控接受移工仲介業者行賄、喝花酒和赴泰國旅遊...

替代役服勤見女子如廁尾隨伸手偷拍遭判刑

屏東1名楊姓男子在去年服兵役期間，為貪圖個人私慾，竟趁賴姓女子上廁所時，尾隨其後以手機偷錄賴女如廁，過程中女子察覺有異大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦