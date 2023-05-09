典當客戶珠寶換到上億元 「蕎晶坊」夫妻確定吃牢飯
在台北市經營「蕎晶坊」珠寶生意的邱馗鈞、李罄靈夫妻因財務狀況出問題，竟將客戶寄賣的珠寶典當變現，另外再向一家珠寶公司佯稱要買珠寶，在取得珠寶後也拿去典當，開立的支票卻無法兌現。台灣高等法院今依業務侵占、詐欺取財罪判邱7年6月、李女8年徒刑，未扣案的9596萬餘元和珠寶沒收定讞。
邱馗鈞（原名邱彥軒）、李罄靈（原名李蕎安）在台北市中山區開設「蕎晶坊」，從事珠寶買賣業務。邱姓夫妻因財務出現狀況，把林姓等3名客戶、3家公司交付寄賣的珠寶侵占入己，並將部分珠寶典當，變現來清償債務或充當周轉資金，有些珠寶則沒歸還。
2020年2月10日，「蕎晶坊」的資金狀況已面臨窘境，沒有能力再支付購買珠寶價款，但邱姓夫妻卻兩度向位在台北市大安區安和路的一家珠寶公司佯稱要購買珠寶，還開立6紙支票以取信對方。受害商家上當，交付珠寶，這批珠寶旋即遭典當，而有些支票卻無法兌現。
高院依據李罄靈、邱馗鈞供述，以及相關證人的證言、珠寶銷售明細表等證據，認定邱姓夫妻犯6項共同業務侵占、1項詐欺罪。
高院批邱姓夫妻在財務發生危機、周轉不靈時，竟將因業務而持有的珠寶侵占，或訛詐珠寶典當變現，害得被害人損失慘重，且至今還否認犯行、沒處理，衡量兩人現由親友接濟，分別判刑，犯罪所得9596萬3980元和珠寶必須沒收或追徵。
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