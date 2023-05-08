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高雄老字號飯店幹部衝績效 蒐集人頭詐國旅補助被判刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄一間老字號三星級飯店潘姓、歐姓主管，蒐集飯店員工親友的身分證，詐領交通部的住宿旅遊補助，得手54萬餘元，高雄地院審理後，依詐欺罪判兩人2年徒刑，均緩刑3年，並要繳15萬元給公庫。可上訴。

交通部觀光局及高雄市政府從2019年9月1日至隔年1月31日間，推出「擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動」，自由行旅客每房可請領1000元補助，以及200元夜市抵用券；團體客每團則可領取3萬元，若入住星級旅店、觀光工廠，每團最高可請領5萬元。

這間飯店屬三星級，擁191間房，房價從3000至6000元不等，在高雄小有名氣，歐女、潘女分別為飯店執行董事、副總經理。

兩人為了增加飯店營運績效，向飯店17名員工蒐集親友身分證，利用人頭申請1000元觀光補助，事成後每名人頭可領現金200元及200元夜市券當酬勞。若有團客入住，則「拆散」團客改以自由行旅客入住，請領額外補助款，事後再與遊覽車業者拆帳。

檢警清查補助期間，4個月內歐女等人至少浮報549筆資料，得手約54萬餘元補助，甚至有人頭人在國外，卻可「分身」入住飯店申請1000元補助，涉嫌詐領補助款罪證確鑿。

檢方偵結後，依偽造文書、詐欺等罪起訴潘女、歐女。協助詐領的董姓營運經理、員工及旅遊業者等33人，因犯後坦承罪行，檢方給予緩起訴處分，但要求支付國庫5000至5萬元緩起訴處分金，其他人頭則不起訴處分。

高雄地院審理時，潘姓、歐姓主管坦承犯行，法官認為，該間飯店隸屬大型旅館集團底下，憑公司資源、人力，應該可規劃提升營運績效方案，但2人身為高知識份子、主管階級，有能力卻捨此不為，反指示底下員工以犯罪方式以提升績效，排擠其他旅宿業者。

法官考量潘女、歐女都無前科，素行良好，犯後均坦承犯行，態度尚可，依詐欺罪判兩人各２年徒刑，另宣告緩刑3年，並在判決確定2年內，向公庫支付15萬元，接受法治教育2場。可上訴。

交通部觀光局推出國旅補助，振興國內旅遊市場，但潘姓、歐姓飯店幹部卻涉嫌詐領，被法院判刑。本報資料照片
交通部觀光局推出國旅補助，振興國內旅遊市場，但潘姓、歐姓飯店幹部卻涉嫌詐領，被法院判刑。本報資料照片

詐欺 國旅補助

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