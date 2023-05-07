快訊

星宇班機在日狀況連連 旅客回不來痛批精品航空變「空中監獄」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

莒光課缺席 寫檢討嗆找碴 排長記過

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

陸軍十軍團一名中尉排長因莒光課未到被命寫報告檢討，他卻寫下「沒什麼好改進的」，軍方認定他言行不檢記過兩次，排長不服提行政訴訟，主張自己在軍中遭欺壓、說的是心裡話；法院認為他逾越分際、破壞軍紀，遭記過並無違誤，判決駁回。

法院調查，排長當時在十軍團指揮部本部連，二○二一年十一月五日無故未到中山室收看莒光園地，經連林姓上尉輔導長要求寫報告，他卻在報告書中稱，「沒什麼好改進，擺明就是找碴」、「輔導長要是再持續針對我，我也不會跟你客氣，不相信可以試試看。」

排長甚至寫道，「我不會做出找人在外面堵你的行為，或是找人修理你，但是我的管制作法拿出來的話，你走到哪裡都沒有人要你」；十軍團以他構成國軍風紀規定之「言行不檢」，記過兩次懲罰。

排長不服提行政訴訟，指稱在報告書所寫內容，是希望長官不要再針對，只是心裡話非言行不檢，他母親過世，同仁沒伸出援手，反而落井下石，記過會影響考績，請求撤銷。

十軍團答辯稱，排長所寫內容該當恐嚇要件，令輔導長不安，調查過程及處分無違法。

台中高等行政法院認為，排長在報告書中未詳實提出檢討，反而以陳詞不當、逾越長官部屬分際禮節，嚴重破壞軍紀，十軍團記過兩次無違誤。

莒光園地 陸軍 考績

延伸閱讀

馬祖莒光貨船又不開！商家喊苦 航港局召開協運會議

排長缺席莒光課還嗆「沒什麼好改進」遭十軍團記過2次

警所長涉嫌不法波及分局長 靠北專頁現罕見「守護文」

寧夏所長涉貪瀆洩密 北市警局今予免職、 分局長記過2次

相關新聞

台大要公開永齡郭台銘捐200億資料 法院判決理由曝光

永齡基金會捐贈200億及醫療器材供台大建置癌醫中心，而台大電機系特聘教授吳瑞北要求學校公開契約內容、合作備忘錄等資料遭拒...

莒光課缺席 寫檢討嗆找碴 排長記過

陸軍十軍團一名中尉排長因莒光課未到被命寫報告檢討，他卻寫下「沒什麼好改進的」，軍方認定他言行不檢記過兩次，排長不服提行政...

6度酒駕不想關拿女兒求情 法院認罰錢難矯正駁回

桃園一名楊姓男子因酒駕酒測值超標0.77被判刑5月，面臨牢獄，但他聲明異議向法官求情，稱自己是家中經濟支柱，有就讀國小的...

分散法院負荷 111年調解成立比例82.02％創新高

為疏減訟源，司法機關鼓勵將簡易案件移付鄉鎮市區調解委員會辦理調解，根據最新統計，民國111年全台調解總結案數13萬329...

售嬰兒奶粉給甜甜價 22歲小媽媽累犯又扮8賣家詐財

22歲邱姓女子育有2名小孩，因無業，看準媽媽們買奶粉撿便宜心態，在網路設8個假帳號，扮演賣家，聲稱「小孩喝不慣新奶粉，甜...

半夜談判開槍打傷人 警逮2嫌 法院判8年及5年2月徒刑

許姓及翁姓男子去年1月25日半夜與人相約在新北市三重區重陽橋下談判，許、翁二人開槍打傷簡姓男子左小腿，三重警方獲報循線逮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦