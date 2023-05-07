莒光課缺席 寫檢討嗆找碴 排長記過

陸軍十軍團一名中尉排長因莒光課未到被命寫報告檢討，他卻寫下「沒什麼好改進的」，軍方認定他言行不檢記過兩次，排長不服提行政訴訟，主張自己在軍中遭欺壓、說的是心裡話；法院認為他逾越分際、破壞軍紀，遭記過並無違誤，判決駁回。

法院調查，排長當時在十軍團指揮部本部連，二○二一年十一月五日無故未到中山室收看莒光園地，經連林姓上尉輔導長要求寫報告，他卻在報告書中稱，「沒什麼好改進，擺明就是找碴」、「輔導長要是再持續針對我，我也不會跟你客氣，不相信可以試試看。」

排長甚至寫道，「我不會做出找人在外面堵你的行為，或是找人修理你，但是我的管制作法拿出來的話，你走到哪裡都沒有人要你」；十軍團以他構成國軍風紀規定之「言行不檢」，記過兩次懲罰。

排長不服提行政訴訟，指稱在報告書所寫內容，是希望長官不要再針對，只是心裡話非言行不檢，他母親過世，同仁沒伸出援手，反而落井下石，記過會影響考績，請求撤銷。

十軍團答辯稱，排長所寫內容該當恐嚇要件，令輔導長不安，調查過程及處分無違法。

台中高等行政法院認為，排長在報告書中未詳實提出檢討，反而以陳詞不當、逾越長官部屬分際禮節，嚴重破壞軍紀，十軍團記過兩次無違誤。