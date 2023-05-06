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排長缺席莒光課還嗆「沒什麼好改進」遭十軍團記過2次

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

陸軍十軍團1名中尉排長因莒光課未到被命寫報告檢討，他卻寫下「沒什麼好改進的」、「輔導長再針對我，我也不會客氣」，軍方認定他言行不檢記過兩次，排長不服提行政訴訟主張遭欺壓、自己說的是心裡話；法院認為他逾越份際、破壞軍紀，遭記過並無違誤，判處駁回，可上訴。

經查，排長當時在十軍團指揮部本部連，2021年11月5日無故未到中山室收視莒光園地，經連上尉林姓輔導長要求寫報告，他卻在報告書中稱「改進情形：沒什麼好改進的，擺明就是找我碴。」「精進作法：輔導長要是再持續針對我，我也不會跟你客氣。你要是不相信你可以試試看。」

排長還寫「我不會做出找人在外面堵你的行為，或是找人修理你，但是我的管制作法拿出來的話，你走到哪裡都沒有人要你。」後經法紀調查，十軍團以他構成國軍風紀規定之「言行不檢」記過兩次懲罰。

排長提行政訴訟主張，因輔導長針對他才忍無可忍，在報告書所寫內容是希望長官不要再針對，只是心裡話非言行不檢，他因母親過世，同仁沒伸出援手反而落井下石欺壓，記過影響其考績、遭調職，請求撤銷。

十軍團答辯稱，排長所寫內容客觀讓人感到威脅不安，擔心有不利的事發生，該當恐嚇要件，也令輔導長內心不安，認為調查過程及處分無違法。

台中高等行政法院查，排長因莒光課點名未到，輔導長令值星班長聯繫他才從寢室出來，辯駁稱因擔任打飯班應補休至2點半等。

法院認為，排長在報告書中未詳實交代未到始末、提出檢討，反而以陳詞不當、逾越長官部屬分際禮節，嚴重破壞軍紀，自屬「言行不檢」，十軍團對其記過兩次無違誤，判處駁回。

示意圖，與本案無關。圖／ingimage
示意圖，與本案無關。圖／ingimage

莒光園地 陸軍 考績

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