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警所長涉嫌不法波及分局長 靠北專頁現罕見「守護文」

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市寧夏路派出所前所長葉育忻日前被查出與「台版柬埔寨」案犯嫌來往，涉嫌收受不法等罪，警局初步對葉祭出免職處分，連帶處分大同分局長吳在堂，記過2次；對此，以往對警界人、事多有抱怨的臉書專頁「靠北Police」，近日罕見出現「守護文」，指吳在堂平時有守有為，今年1月甫調任大同分局，依規應免除其考監責任。

去年發生「台版柬埔寨」詐欺案釀成3人死亡，士林地檢署偵辦該案，意外從犯嫌手機內發現，台北市大同分局寧夏路派出所前所長葉育忻曾與犯嫌密切來往，涉嫌洩密、貪汙、偽造公文書、違反個資法等罪，檢警5月3日上午大動作搜索葉的住處、車輛及辦公處，複訊後聲押獲准。

北市警5月4日對外說明，認葉涉案情節重大、敗壞官箴，依法規記2大過免職，處分核定前先停職；大同分局長吳在堂則連帶處分，記過2次，從嚴追究其他考核監督不周人員責任。當晚警方也緊急發布人事令，北投分局大屯派出所所長蔡驩耀接任寧夏路派出所所長、文山二分局警備隊隊長鄒德瑞調任大屯派出所所長。

以往對警界人、事多有抱怨，「靠北文」不斷的臉書專頁「靠北Police」昨起罕見出現「守護文」為吳在堂抱屈，指吳在堂是難得的好警官，調任大同分局未滿4個月，被連坐處分真倒楣，反而前任分局長才應負起考監責任。

一則貼文提及，有跟吳分局長相處過的同仁，都知道吳是一位很溫暖的好長官，想藉專頁貼文讓吳分局長知道，許多同仁關心支持他。該則貼文8小時內有逾1600次按讚數、上百則留言呼應，其中許多網友表示，曾與吳在堂共事過，「領導風格有守有為，沒有官架子，真的是令人尊敬、公認的好長官」。

據悉，吳在堂警大52期畢業，曾任嘉義市警局副局長，調台北市警局後曾任督察室督察、後勤科科長、勤指中心主任、文山一分局長、中正二分局長，今年1月19日正式接任大同分局長。

實際詢問大同分局基層，有員警說，所長涉案已令人震驚、感覺遺憾，士氣大受打擊，「先前不認識吳分局長，但這3個月就夠了，這麼好的長官因此被處分，士氣再次受到打擊」；且依警察人員獎懲標準第9條第2項規定，機關主官考核監督未滿4個月，可免除懲處。

但也有他分局警官認為，問題並非出在獎懲規定，而是這個時機太敏感，「政府全力打詐之際，爆出警官與詐團互通，這樣的風暴任誰都難以抵擋」。

大同分局長吳在堂（左）前天與台北市警局督察長楊哲昌舉辦記者會對外說明案情及相關懲處。記者李隆揆／翻攝
大同分局長吳在堂（左）前天與台北市警局督察長楊哲昌舉辦記者會對外說明案情及相關懲處。記者李隆揆／翻攝
臉書專頁「靠北Police」昨起罕見出現「守護文」為吳在堂抱屈，指吳在堂是難得的好警官，調任大同分局未滿4個月，被連坐處分真倒楣。圖／擷取自臉書專頁「靠北Police」
臉書專頁「靠北Police」昨起罕見出現「守護文」為吳在堂抱屈，指吳在堂是難得的好警官，調任大同分局未滿4個月，被連坐處分真倒楣。圖／擷取自臉書專頁「靠北Police」

北市 柬埔寨

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