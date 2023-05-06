警所長涉嫌不法波及分局長 靠北專頁現罕見「守護文」

台北市寧夏路派出所前所長葉育忻日前被查出與「台版柬埔寨」案犯嫌來往，涉嫌收受不法等罪，警局初步對葉祭出免職處分，連帶處分大同分局長吳在堂，記過2次；對此，以往對警界人、事多有抱怨的臉書專頁「靠北Police」，近日罕見出現「守護文」，指吳在堂平時有守有為，今年1月甫調任大同分局，依規應免除其考監責任。

去年發生「台版柬埔寨」詐欺案釀成3人死亡，士林地檢署偵辦該案，意外從犯嫌手機內發現，台北市大同分局寧夏路派出所前所長葉育忻曾與犯嫌密切來往，涉嫌洩密、貪汙、偽造公文書、違反個資法等罪，檢警5月3日上午大動作搜索葉的住處、車輛及辦公處，複訊後聲押獲准。

北市警5月4日對外說明，認葉涉案情節重大、敗壞官箴，依法規記2大過免職，處分核定前先停職；大同分局長吳在堂則連帶處分，記過2次，從嚴追究其他考核監督不周人員責任。當晚警方也緊急發布人事令，北投分局大屯派出所所長蔡驩耀接任寧夏路派出所所長、文山二分局警備隊隊長鄒德瑞調任大屯派出所所長。

以往對警界人、事多有抱怨，「靠北文」不斷的臉書專頁「靠北Police」昨起罕見出現「守護文」為吳在堂抱屈，指吳在堂是難得的好警官，調任大同分局未滿4個月，被連坐處分真倒楣，反而前任分局長才應負起考監責任。

一則貼文提及，有跟吳分局長相處過的同仁，都知道吳是一位很溫暖的好長官，想藉專頁貼文讓吳分局長知道，許多同仁關心支持他。該則貼文8小時內有逾1600次按讚數、上百則留言呼應，其中許多網友表示，曾與吳在堂共事過，「領導風格有守有為，沒有官架子，真的是令人尊敬、公認的好長官」。

據悉，吳在堂警大52期畢業，曾任嘉義市警局副局長，調台北市警局後曾任督察室督察、後勤科科長、勤指中心主任、文山一分局長、中正二分局長，今年1月19日正式接任大同分局長。

實際詢問大同分局基層，有員警說，所長涉案已令人震驚、感覺遺憾，士氣大受打擊，「先前不認識吳分局長，但這3個月就夠了，這麼好的長官因此被處分，士氣再次受到打擊」；且依警察人員獎懲標準第9條第2項規定，機關主官考核監督未滿4個月，可免除懲處。