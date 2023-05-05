暗助潤寅詐貸害銀行損失2.9億 前合庫董座廖燦昌開庭稱「我無罪」

潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫婦犯下427億史上最高金額詐貸案，兩人已入監服刑，檢方追查發現時任合作金庫董事長廖燦昌涉施壓下屬盡速通過授信、撥款，配合潤寅提高授信額度，造成合庫2.9億元呆帳損失，依違反銀行法特別背信罪嫌起訴；台北地方法院今開庭，廖燦昌主張自己無罪，他和王音之、潤寅之間毫無金錢往來，且合庫沒有受任何損害。

廖燦昌庭上敘述自身擔任合庫董事長以來，首創以房養老貸款的作為及績效等，並表示他從事金融服務40年，沒有損害合庫銀行的行為和意圖，他和潤寅集團、王音之沒有任何金錢往來，也沒有干預授信審查情事。他說，自己事後得知各層級對潤寅集團核准額度動用的各筆款項，均已全數清償，合庫沒有任何損害。

廖燦昌委任律師料廖威智指出，廖燦昌和合庫人員都是依合庫授信規章辦理潤寅2016、2017年的申貸案，廖燦昌沒有違背職務，沒有越級干預行為，沒有違背職務背信的故意。

同案被告中，除了受信管理部第四科副科長董芳蘭認罪，並請求法院宣告緩刑外，時任合庫副總經理黃伯川、受信管理部協理陳世卿及程天祥、受信管理部第四科科長吳媛才等人皆採無罪答辯。

廖燦昌2017年因慶富案下台，2019年四月擔任第一金控與第一銀行董事長，行政院長蘇貞昌當時稱「用人唯才」，廖前年7月因涉案遭起訴後請辭。

檢方調查，廖燦昌在台企銀董事長任內常接受王音之致贈的高級水果，廖於2014年轉任合庫後，王女也轉向合庫貸款；2016年間，廖召集授信管理部主管黃伯川、程天祥、雙連分行人員開會，指示潤寅、潤琦授信案盡速通過；檢調搜索扣押廖燦昌手機鑑定，發現廖與王音之有放貸的對話紀錄，加上王供出實情，確認廖有違法放貸。

在廖燦昌的壓力下，合庫主管和員工明知潤寅財務不佳，楊文虎、王音之兩人均已被聯徵中心註記為呆帳戶，仍自2016至2018年持續撥款達4.6億元，即便潤寅後來改向其他銀行詐貸，或以私人借貸還款，最終導致合庫2.9億元呆帳損失。

檢方起訴書中斥責廖燦昌等人罔顧公司治理及金融秩序，僅因私人情誼，多次配合潤寅需求交辦下屬，明知潤寅集團已有還款來源非買受人的交易異狀，仍無視鉅額授信風險指示下屬撥款，犯後更否認犯行，以分層負責及尊重下屬專業為由卸責，毫無悔意，建請法院從重量刑。