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柯文哲自訴提告卓冠廷加重誹謗罪 卓：供國人檢視可受公評

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

民進黨籍新北市議員卓冠廷去年爆料，時任台北市長柯文哲，為了新竹人事與新竹市長高虹安發生爭執。當時柯文哲受訪稱網軍、側翼等整天造謠說謊，要提告遏止這種行為，自訴提告卓冠廷加重誹謗罪。士林地院今開庭，柯、卓2人均委由律師出庭，律師替卓否認犯罪，聲稱這是可受公評之事。

卓冠廷的委任律師李蕙如指出，2022年12月4日柯文哲與高虹安會面，談及選才經驗，也提到新竹市各局處人事，這件事涉新竹市政府是否得當，具備社會公益性，此事公諸於眾，使全國人民得以檢視新竹市各局處人事布局，也檢視柯文哲是否未干涉新竹市政府下一屆的人事任用。

卓的律師強調，這屬可受公評之事。士林地院審查庭法官諭知，尚有證據需要調查，全案移審理庭。

全案起源於，卓冠廷去年在節目上爆料，高虹安拒絕柯文哲安排北市府內民眾黨人士，卓又在臉書稱，高虹安的聲明未否認柯文哲要「塞人」到新竹市政府。柯文哲去年12月7日喊話揚言提告，卓冠廷對此回應，柯文哲作法是「轉移焦點的老招式」。

柯文哲自訴提告卓冠廷加重誹謗罪，卓冠廷今委由律師否認犯行。圖／卓冠廷提供
柯文哲自訴提告卓冠廷加重誹謗罪，卓冠廷今委由律師否認犯行。圖／卓冠廷提供

柯文哲 卓冠廷

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