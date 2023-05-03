楊蕙如詐WTA補助977萬 檢求重刑

「卡神」楊蕙如涉嫌詐領WTA補助917萬遭北檢起訴。圖／聯合報系資料照片 「卡神」楊蕙如擔任實際負責人的易使公司，涉嫌利用舉辦二○一七、二○一八年ＷＴＡ台灣公開賽，浮報、詐領北市體育局、體育署及觀光局補助共九七七萬餘元。台北地檢署昨依詐欺取財、偽造文書等罪將她起訴，建請法院宣告沒收不法所得。

檢方認定，楊蕙如阻礙國內體育運動健全發展，並且否認犯行，辯稱相關事證均已滅失，犯後態度不佳，據此求處重刑。

楊女胞妹、張姓女員工及易使公司人頭負責人楊母，罪證不足不起訴。

檢方調查，楊蕙如身兼易始、杰美、品原三間公司實際負責人，二○一五年易始取得ＷＴＡ（國際女子網球協會）台灣公開賽舉辦權，原與運動行銷龍頭寶悍運動平台合作，但因易使積欠二○一五年賽事費用，協調分三期還款，寶悍後兩年不願繼續主辦。

因主辦二○一七、二○一八年度賽事所費不貲，楊蕙如向北市體育局、體育署及觀光局申請補助。為領取全額補助，以開立未籌辦活動的杰美、品原兩公司不實發票，及之前寶悍收到易始還款所開立發票，浮報總執行金額詐領補助。

檢方斥責楊女，利用舉辦國際賽事機會圖謀私利，以不實發票等手法虛增支出，騙取國家有限補助經費，實質排擠政府挹注其他體育運動資源。且國家運動風氣培養，仰賴公部門及民間團體本於誠信協力合作，其犯行已使政府補助體育賽事公平性受到質疑，造成公私協力舉辦國際體育賽事的合作模式難以順利推行，建請從重量刑。