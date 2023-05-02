供槍給康建生技4死案凶手 共犯上訴今駁回判4年2月

南投草屯康建生技去年發生行刑式槍殺4死1重傷命案，凶嫌李鴻淵因舊怨殺人，透過友人賴裕隆買槍、協助藏匿，一審今年初審結，賴被判刑4年2月，全案上訴台中高分院後，今宣判仍維持原判。

判決指出，李鴻淵2013年任職康建公司，2014年涉嫌攻擊洪姓課長，被依殺人未遂罪嫌起訴；法院雖判無罪，但李認為董事長賴敏男等6人作證對他不利，名下房地又被假扣押，心生怨恨。2018至2019年間，李男透過賴裕隆向他人購買槍彈2次。

去年7月14日，他先在公司外面工寮槍決劉姓課長和賴敏男胞弟，李隨後進入公司，持槍將劉姓廠長4人關進廁所，尾隨賴敏男女兒進入其辦公室後槍殺她，張姓女會計、賴敏男聽到尖叫聲、槍聲查看，前者遭近距離槍殺，後者中槍重傷。

李鴻淵犯案後到台中藏匿在賴裕隆工作的養生會館，隔日遭逮捕。檢方去年8月依殺人、槍砲等罪起訴李男，求處死刑；賴男被依槍砲、藏匿人犯等罪起訴。

南投地院認定，賴裕隆幫助李鴻淵持有槍彈、藏匿犯行明確、情節重大，但他坦承犯行，尚見悔意，也無從預見李持槍犯案，基於朋友情誼才協助隱匿，依槍砲、藏匿人犯等罪，判刑4年2月、罰金16萬元。