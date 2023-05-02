辦WTA職網詐補助977萬 「卡神」楊蕙如遭訴求重刑

「卡神」楊蕙如涉嫌利用母親擔任人頭負責人的易使公司，舉辦2017、2018年WTA女子職業網球台灣公開賽，藉此浮報及詐領體育署、北市體育局及觀光局補助共917萬餘元。台北地檢署今依詐欺、偽造文書等罪將楊女起訴，並建請法院宣告沒收不法所得。

檢方起訴時，批評楊女犯行阻礙我國體育運動健全發展，請求法院從重量處適當之刑。另外，楊女胞妹及擔任易始人頭負責人的楊母，則被檢方認定罪證不足，處分不起訴。

檢方指出，楊女利用舉辦國際賽事機會圖謀私利，以不實發票等手法虛增支出，騙取國家有限補助經費，實質排擠政府挹注其他體育運動資源。且國家運動風氣的培養，仰賴公部門及民間團體本於誠信協力合作，其犯行已使政府補助體育賽事公平性受到質疑，造成公私協力舉辦國際體育賽事的合作模式難以順利推行。

檢方認定，楊女犯行明顯阻礙我國體育運動健全發展，且事後她否認犯行，辯稱相關事證均已滅失，犯後態度不佳，因此建請法院量處適當之刑。

楊蕙如因網軍案，遭台北市議員徐巧芯等人質疑其雇用網軍的經費，背後來自於WTA台灣公開賽的政府相關補助金。2020年1月，前台北市長柯文哲證實，北市政風處查出，楊女用同1發票向2個單位申請核銷，因此將全案移送檢調偵辦，