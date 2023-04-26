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不到一個月！顏寬恒上月底天價交保 中檢今貪汙起訴

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不到一個月！顏寬恒上月底天價交保 中檢今貪汙起訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

國民黨前立委顏寬恒在上月22日才領表，登記參選台中第二選區立委，未料事隔6天，台中檢調即搜索，帶回顏與其妻陳麗凌，以竊佔、偽造文書等罪，命顏寬恒夫妻以1500萬元交保，引發外界譁然，事隔不到一個月，台中地檢署今偵結依貪汙罪嫌起訴顏等人。

台中地檢署表示，顏寬恒涉貪汙罪，今偵結起訴，顏與林姓員工被檢方認定涉犯貪污治罪條例，利用職務機會詐取財物、偽造文書、竊佔罪，另外顏妻、設計公司張姓負責人涉偽造文書罪，顏胞弟顏能賢依竊佔罪起訴。

檢調在上月28日搜索顏住家、澤序公司等十多個地點，將顏姓夫妻、林姓員工、澤序張姓負責人6人列被告，複訊後以顏等嫌疑重大但無羈押必要，命顏寬恒1000萬元、陳麗凌500萬元、林姓員工500萬元，澤序張姓負責人50萬元交保，另賴姓員工、陳姓建築師請回。

顏寬恒在案發後向媒體喊冤，房屋買賣後，雙方自由交易約定，檢方只因為他個人物品沒搬走就指控是假買賣，令他不服，檢方還命他1000萬元交保，他原為清白拒絕交保，想藉被羈押，凸顯此事離譜，但因考量的家人與父親身體狀況，迫於無奈才交保。

顏也質疑，是不是因他要參選，又把這陳年舊案重新政治操作，他呼籲檢調不能為政治服務，不能成為政治操作打手；拒絕交保後，檢察官一直向他勸說一小時，後考量家人健康，迫於無奈才同意交保。

據查，顏清標聽到幕僚轉述兒子拒絕交保時，非常震驚，當時連手拿東西都拿不穩，頻頻要幕僚溝通「平安回來最重要」，但顏寬恒反駁「今天千萬交保，就被綠營壓著打，什麼都說不清楚了」。

後來幕僚告訴顏寬恒「標哥情緒激動，怕太刺激標哥身體」，顏寬恒原要抗議司法不公，但顏清標認為「人回來就好」、「平安就好」，也怕顏會被抓起來，父子一度對峙近3小時，顏寬恒最終考量父親身體才同意交保。

檢調查出，顏寬恒的沙鹿豪宅原本登記在妻子名下，去年選舉期間遭檢舉竊佔國有地，顏拆除部分建物，後又傳出以4500萬元賣給澤序設計公司，但其中涉嫌以林姓男員工名義，就房地產權間移轉有虛偽不實登記而涉嫌假交易。

檢調還比對國有財產局資料，也認定沙鹿豪宅仍有部分建物、植栽、造景、欄杆及車道等涉嫌竊佔國有土地，追查其中有無公務人員放水、圖利。

前立委顏寬恒涉竊佔國土案，上月底才以千萬天價交保，不到一個月，台中地檢署今偵結起訴。圖／本報資料照
前立委顏寬恒涉竊佔國土案，上月底才以千萬天價交保，不到一個月，台中地檢署今偵結起訴。圖／本報資料照

顏寬恒 偽造文書 貪汙

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