白老鼠綁樹枝誘鳥禽衝場獵食 桃園雞場涉違野保法

桃園一對戴姓夫婦在龍潭經營「桃園雞場」，長期以小雞、白老鼠等活物為餌，引誘野生鳥禽飛進園區覓食。示意圖／ingimage

桃園一對戴姓夫婦在龍潭經營「桃園雞場」，長期以小雞、白老鼠等活物為餌，引誘野生鳥禽飛進園區覓食，製造鳥禽自高空俯衝獵食畫面，藉此向攝影愛好者收取入場費，今被動保團體披露，其惡行去年8月被桃園地檢署依違反野生動物保育法起訴，目前由法院審理中。

動保團體今天指出，桃園雞場長期利用籠拍、誘拍鳥禽方式營利，曾貼文「雞場爆報，翡翠愛愛版（指讓爪哇翡翠、白領翡翠兩個不同物種在籠內交配），今日早上到中午2時共交配6次，眾鳥友爽拍」，另有「提供多種保育猛禽拍攝，費用2000~8000」等語，有意拍攝者可私下預約，令人痛心。

桃園雞場負責人戴姓夫婦遭檢舉後，矢口否認犯行，辯稱鳥禽是自己飛來，但說法未被採信。

檢方調查，桃園雞場誘拍的鳥類包括短耳鴞、鳳頭蒼鷹和長耳鴞，均為農委會公告的保育類野生動物。戴姓夫婦明知此類鳥禽不得騷擾、虐待或做其他利用，仍在園內搭棚供人蹲點拍攝，且為了製造鳥禽衝場獵食精彩畫面，還在園內飼養小雞和白老鼠，甚至將小雞、白老鼠活體綁在樹枝吸引鳥禽。

另外，戴姓夫妻2人還有以手抓方式壓制短耳鴞行為，明顯干擾野生動物正常生存模式，因此認定違反野生動物保育法「非法騷擾保育類野生動物罪」；全案目前由桃園地院審理中。