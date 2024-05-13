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國四驚傳火燒車！小貨車自撞護欄翻覆 「不明原因自燃」他跳車獲救

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導

台中國道四號今下午1時驚傳火燒車。李姓男子（26歲）駕車於國道四號27.7公里處，由潭子系統往東向台74線匝道時，因不明原因自撞護欄，隨後便起火燃燒；警、消獲報後隨即趕往現場，火勢於下午1時30分撲滅，1小時後排除狀況，警方調查，李男未酒駕，詳細肇事、起火原因有待調查釐清。

台中李男今天下午1時許駕駛小貨車，行經國道四號東向27.7公里潭子系統，往東向台74線快速道路匝道時，自撞匝道護欄，小貨車翻覆後起火燃燒，李男及時逃生，無人員受傷。圖／民眾提供
台中李男今天下午1時許駕駛小貨車，行經國道四號東向27.7公里潭子系統，往東向台74線快速道路匝道時，自撞匝道護欄，小貨車翻覆後起火燃燒，李男及時逃生，無人員受傷。圖／民眾提供

國道警方表示，李男今天下午1時許駕駛小貨車，行經國道四號東向27.7公里潭子系統，往東向台74線快速道路匝道時，自撞匝道護欄，小貨車翻覆後起火燃燒，李男及時逃生，無人員受傷。

中市消防局獲報後趕往現場，於下午1時33分撲滅火勢，警方於下午2時43分排除事故；警方查察，駕駛未酒駕；實際起火原因，仍待消防鑑定。

國道警局第三公路警察大隊提醒用路人，若載運貨物，請依規定綑紮牢固、嚴密覆蓋，勿堆積易燃物；途中若感覺車輛有異狀，如異音、燒焦味道、冒煙等，請盡速將車輛停於路肩、避車彎或下交流道較安全處所等候救援。

台中李男今天下午1時許駕駛小貨車，行經國道四號東向27.7公里潭子系統，往東向台74線快速道路匝道時，自撞匝道護欄，小貨車翻覆後起火燃燒，李男及時逃生，無人員受傷。圖／民眾提供
台中李男今天下午1時許駕駛小貨車，行經國道四號東向27.7公里潭子系統，往東向台74線快速道路匝道時，自撞匝道護欄，小貨車翻覆後起火燃燒，李男及時逃生，無人員受傷。圖／民眾提供

國道 火燒車 自撞

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