中市警界連續重大風紀案！ 局長「非常震怒」：再發現嚴懲嚴辦

台中市再爆警界重大風紀案件！民進黨議員林祈烽、施志昌和鄭功今聯合質詢要求警察局整頓警察風紀、儘速汰除不適任警察，不能讓一顆老鼠屎壞了一鍋粥，否則下次如再爆發警紀案，「可能就是警察局長下台了！」

林祈烽指出，警察風紀關係到警隊士氣問題，督察情報系統是否失靈，否則爆發風紀的林小隊長在「玩狗」、又有豪車，又與對方是熟識幾十年的朋友，督察如果早有掌握，相信今天不會發生這件事。

局長李文章說，連續發生風紀案件，他非常震怒。除了刑大前隊長洩密，另霧峰分局小隊長早列為輔導對象，平時也都予以告誡，如今又在出事，其長官都要負考核監督責任，他也會對副分局長和分局長一併追究責任。

李文章表示，涉及風紀同仁如經輔導無效，就會列入汰除對象，加強相關勤務督導，只要功獎相抵超過18支申誡或遭記2大過，就列為汰除對象，要對方主動辭職。之前有2位員警遭汰除，其中一位是犯有偷竊癖好，經輔導和心理諮商無效，後來又再犯，所以就列為汰除對象。

林祈烽說，相信99%的警察同仁都是奉公守法維持治安，但就有少數的老鼠屎在破壞警察風紀，從三線二星的前刑大大隊長，到一線四星的刑事小隊長，到底台中市還有哪些未爆的警紀問題？

目前的機制，警局都有立專案調查，涉及博奕或勤務紀律的部份，都調查中，也要求各分局、各大隊、各科室一定要重視風紀問題，李文章說「再有發現就是嚴懲嚴辦。」