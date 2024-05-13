出事了！萬華小貨車凌晨自撞 車廂爆開「地上全是生雞腿」

翁姓男子今天凌晨3點多，開著小貨車要去送貨，孰料行經台北市萬華區水源快速道路時，因下大雨天雨路滑，失控自撞護欄當場翻覆，後斗貨物箱「整個爆開」，裡面載滿生雞腿肉的貨品頓時散落滿地，警方趕抵，發現駕駛一度受困車內，協助脫困後就醫，他意識清楚無大礙。

警方指出，今天凌晨3點45分獲報，水源快速道路上有貨車翻覆，經查是翁男（39歲）開小貨車沿水源快速道路西往東直行第三車道時自撞護欄翻覆肇事，駕駛一度受困車內，經消防人員協助脫困，發現他手、腳有擦挫傷，送和平醫院救治。