出事了！萬華小貨車凌晨自撞 車廂爆開「地上全是生雞腿」
翁姓男子今天凌晨3點多，開著小貨車要去送貨，孰料行經台北市萬華區水源快速道路時，因下大雨天雨路滑，失控自撞護欄當場翻覆，後斗貨物箱「整個爆開」，裡面載滿生雞腿肉的貨品頓時散落滿地，警方趕抵，發現駕駛一度受困車內，協助脫困後就醫，他意識清楚無大礙。
警方指出，今天凌晨3點45分獲報，水源快速道路上有貨車翻覆，經查是翁男（39歲）開小貨車沿水源快速道路西往東直行第三車道時自撞護欄翻覆肇事，駕駛一度受困車內，經消防人員協助脫困，發現他手、腳有擦挫傷，送和平醫院救治。
詢問了解，駕駛沒有酒駕，正要開車去新北市蘆洲送貨，卻因天雨路滑才自撞翻覆，導致車體變形、後車廂「整個爆開」，裡面載滿生雞腿肉遺落滿地，佔據多達三個車道寬，經清理後，在凌晨5點45分恢復通行。
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