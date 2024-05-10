宜蘭漁船宮古島外海失去動力 台日合作救援

宜蘭蘇澳籍「大昇益」漁船8日在日本宮古島外海失去動力，幾乎快要擱淺，經日本保安廳先派巡視船拖帶至安全水域後，轉交給台灣救難船繼續拖帶，海巡署艦隊分署全程戒護，

今天平安返港。

海巡署艦隊分署8日下午2時許獲報，「大昇益」漁船於蘇澳東北方外海175浬處（日本宮古島東北方外海14浬處）處失去動力，當時包含船長共有10人，立即派遣萬里艦前往處置，並循外交管道與日方建立聯繫。

海巡署艦隊分署今天發布新聞稿指出，當時「大」船持續往宮古島岸際漂流，日方經評估海流、風向等環境因素後，研判恐有擱淺之虞須及時處置。基於安全考量，日本海上保安廳先行派遣巡視船先將「大」船拖帶至安全水域（蘇澳東北方外海170浬處）後，交由宜蘭縣漁業巡護救難船「宜安6號」繼續拖帶，萬里艦全程在旁戒護，並於今天下午5時許平安拖回蘇澳港，人船均安。