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獨／趁女顧店！高雄男持螺絲起子強盜9000元 狼狽落網
高雄楠梓區一名過去曾有毒品前科的45歲黃姓男子，本月初疑缺錢花用，竟趁後昌路某雜貨店僅趙姓女子顧店時，持螺絲起子假借買菸行搶，還畫傷趙女手臂，得手現金9000元；事後趙女報案，警於4小時後循線在加昌路某巷內逮捕黃男到案，全案依強盜罪嫌送辦。
「趁女子顧店搶錢！」楠梓分局偵查隊長黃彥文表示，這起強盜案發生在5月4日，警方於晚間7時許獲報，但當下黃早已逃逸無蹤，警擴大監視器循線找人，4小時就把黃緝捕到案。
從員警隨身的監視器中，黃穿著花短褲倒在門口被捕時，模樣相當狼狽，直說三名警察打人，而影像中僅見黃大聲嚷嚷並不配合，員警將他團團圍住宣告基本權利，並將他上銬依強盜罪逮捕，詢後移送橋頭地檢署偵辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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