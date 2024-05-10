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國一銜接台74線工程橋檢車翻覆 1工人被包夾命危、1骨折

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

即將於本月13日通車的國一銜接台74線交流道工程，今天發生檢橋車翻覆工安意外，造成2名移工受傷，其中35歲移工遭橋檢車擠壓受困橋梁間，被救出來無呼吸心跳，送急診插管搶救，由於他肺部挫傷、肋骨、大腿骨折，以及腹內腸受傷等，目前正在開刀搶救，仍有生命危險。

職安署中部職安中心主任李文進說明，初步調查橋檢車在檢修橋梁落水管時，外伸撐座因未確實伸展，造成車輛翻覆，以致造成2名現場操作的越南籍移工受傷，已立即勒令停工，研判雇主沒有落實職前訓練，後續依情節輕重以違反職安法第6條裁罰雇主3萬到30萬元，並追究相關工程管理責任。

因應國道1號台中路段與台74線大量交通問題，國道1號172公里處增設南出、北入兩支匝道，以高架銜接方式串聯國道1號與台74線快速道路，工程歷經4年施工。高工局表示，工程已完工，這幾天做通車前最後檢視和巡查，不影響本月13日的通車時間。

這起事故發生在今天上午8時25分許，2名越南籍移工疑似不熟悉相關器械操作，造成橋檢車翻覆，其中35歲的移工遭橋檢車擠壓在橋梁之間，被救出來無呼吸心跳，送醫插管搶救，另1名40歲移工手部開放性骨折送醫急救。

中國醫藥大學附設醫院表示，這名35歲移工因事故發生時胸腔被夾住，無法呼吸，經消防人員搶救脫困，恢復心跳，到院後急診插管搶救，急診檢查發現傷者肺部挫傷、肋骨骨折、大腿骨折，以及腹內腸受傷等，目前正在開刀，如果開刀順利後續送加護病房繼續治療照護。

國道1號增設銜接台74線系統交流道，預計5月13日提前開放通車。圖／高公局提供
國道1號增設銜接台74線系統交流道，預計5月13日提前開放通車。圖／高公局提供
國一銜接台74線交流道工程今檢橋車翻覆，其中1名工人遭橋檢車擠壓受困在橋梁間，消防員救援脫困。圖／台中市消防局提供
國一銜接台74線交流道工程今檢橋車翻覆，其中1名工人遭橋檢車擠壓受困在橋梁間，消防員救援脫困。圖／台中市消防局提供
國一銜接台74線交流道工程今檢橋車翻覆，其中1名工人遭橋檢車擠壓受困在橋梁間，消防員救援脫困。圖／台中市消防局提供
國一銜接台74線交流道工程今檢橋車翻覆，其中1名工人遭橋檢車擠壓受困在橋梁間，消防員救援脫困。圖／台中市消防局提供
國一銜接台74線交流道工程今檢橋車翻覆，其中1名工人遭橋檢車擠壓受困在橋梁間，消防員救援脫困。圖／台中市消防局提供
國一銜接台74線交流道工程今檢橋車翻覆，其中1名工人遭橋檢車擠壓受困在橋梁間，消防員救援脫困。圖／台中市消防局提供

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