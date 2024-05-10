旅英女指老父被詐丟3千萬房 蘆竹警證實翁已報案做筆錄

近來有名身在國外的李姓女網友在網路分享，76歲老父加入股票操盤的80人大群組，遭詐騙集團花1年時間設局，誆稱幫他賺進4000多萬，但得先付1600萬服務費才能領，李翁於是將96坪3000萬房產過戶後才知被騙；桃園市蘆竹警分局稍早證實，已通知李翁到案，釐清面交被詐金額，由於此案已報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，同時為了保護被害人隱私，無法對外透露遇詐金額總數及其他相關案情。

蘆竹分局說明，有關網傳民眾遭詐案件，近日已由新北市永和警分局依單一窗口轉至蘆竹分局南崁派出所，如今已通知被害人到場釐清案情，同時刑事警察局也主動協助偵辦，由於此案已掌握特定對象並報請桃園地方檢察署指揮偵辦中，相關事證因偵查不公開不方便提供，再次呼籲，投資請透過合法管道，切勿輕信Line群組指示投資。 人在國外的李姓女網友近日上網控訴父親遇投資詐騙，96坪3000萬房產遭詐團過戶，桃園市蘆竹警分局稍早證實，已收到李翁向新北市警方報案的資料，已報請桃檢指揮偵辦。圖／翻攝自女網友個人臉書