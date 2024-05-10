聽新聞
test
0:00 / 0:00
旅英女指老父被詐丟3千萬房 蘆竹警證實翁已報案做筆錄
近來有名身在國外的李姓女網友在網路分享，76歲老父加入股票操盤的80人大群組，遭詐騙集團花1年時間設局，誆稱幫他賺進4000多萬，但得先付1600萬服務費才能領，李翁於是將96坪3000萬房產過戶後才知被騙；桃園市蘆竹警分局稍早證實，已通知李翁到案，釐清面交被詐金額，由於此案已報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，同時為了保護被害人隱私，無法對外透露遇詐金額總數及其他相關案情。
蘆竹分局說明，有關網傳民眾遭詐案件，近日已由新北市永和警分局依單一窗口轉至蘆竹分局南崁派出所，如今已通知被害人到場釐清案情，同時刑事警察局也主動協助偵辦，由於此案已掌握特定對象並報請桃園地方檢察署指揮偵辦中，相關事證因偵查不公開不方便提供，再次呼籲，投資請透過合法管道，切勿輕信Line群組指示投資。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言