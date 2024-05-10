台82自撞分隔島…貨車頭卡號誌桿成兩半 駕駛骨折送醫
嘉義縣台82線昨晚11點有一輛貨車自撞分隔島，據悉，38歲女子駕駛小貨車行經朴子市接近東石鄉附近，不明原因高速自撞中央分隔島，整輛貨車騎上分隔島，車頭遭號誌桿擠壓變形，駕駛小腿骨折受困車內，消防隊獲報出動器材車，將她救出送醫。
嘉義縣消防局表示，昨晚11點多接獲報案，台82線7.8公里奧附近發生車禍，立即派遣人車前往，發現有一輛小貨車自撞中央分隔島，38歲女性駕駛受困車內，運用救助器材協助脫困，傷者意識清楚、小腿骨折，經緊急救護處置後，由救護車送往嘉義長庚醫院救治。
當地民眾說，該處路口設有左轉專用道，若因路況不熟，不小心偏向內車道直行時，就可能撞上分隔島，建議新增指示提醒；警方提醒，用路人駕駛車輛，應集中精神、注意身體狀況，行經叉路口應減速慢行，確保行車安全。
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