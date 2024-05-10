台82自撞分隔島…貨車頭卡號誌桿成兩半 駕駛骨折送醫

嘉義縣台82線昨晚11點有一輛貨車自撞分隔島，據悉，38歲女子駕駛小貨車行經朴子市接近東石鄉附近，不明原因高速自撞中央分隔島，整輛貨車騎上分隔島，車頭遭號誌桿擠壓變形，駕駛小腿骨折受困車內，消防隊獲報出動器材車，將她救出送醫。

嘉義縣消防局表示，昨晚11點多接獲報案，台82線7.8公里奧附近發生車禍，立即派遣人車前往，發現有一輛小貨車自撞中央分隔島，38歲女性駕駛受困車內，運用救助器材協助脫困，傷者意識清楚、小腿骨折，經緊急救護處置後，由救護車送往嘉義長庚醫院救治。