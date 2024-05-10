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通車前出事！國1銜接台74線交流道檢橋車翻覆2人輕重傷 勒令停工

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

民眾期盼已久，即將於本月13日通車的國一銜接台74線交流道工程，今天發生檢橋車翻覆工安意外，有2名工人送醫。勞動部職安署中區職安中心主任李文進說，經率員趕抵現場調查，現場為檢橋車翻覆公安意外，已先勒令停工，後續責任調查中，若雇主違反職安法，依法可開罰3萬到30萬元。

國一銜接台74線交流道工程，因橋梁跨距超過75公尺，屬於丁類危險性工作場域，勞檢由勞動部職安署中區職業安全衛生中心負責。

這起事故發生在今天上午8時25分許，2名越南籍移工疑似不熟悉相關器械操作，造成檢橋車翻覆，其中1名工人遭檢橋車擠壓在橋樑之間，被救出來無呼吸心跳，送醫插管搶救中，另1人手部開放性骨折送醫急救。

國一銜接台74線交流道工程今檢橋車翻覆，其中1名工人遭檢橋車擠壓受困在橋樑間，消防員救援脫困。圖／台中市消防局提供
國一銜接台74線交流道工程今檢橋車翻覆，其中1名工人遭檢橋車擠壓受困在橋樑間，消防員救援脫困。圖／台中市消防局提供
國一銜接台74線交流道工程今檢橋車翻覆，其中1名工人遭檢橋車擠壓受困在橋樑間，消防員救援脫困。圖／台中市消防局提供
國一銜接台74線交流道工程今檢橋車翻覆，其中1名工人遭檢橋車擠壓受困在橋樑間，消防員救援脫困。圖／台中市消防局提供
國一銜接台74線交流道工程今檢橋車翻覆，其中1名工人遭檢橋車擠壓受困在橋樑間，消防員救援脫困。圖／台中市消防局提供
國一銜接台74線交流道工程今檢橋車翻覆，其中1名工人遭檢橋車擠壓受困在橋樑間，消防員救援脫困。圖／台中市消防局提供
台中市北屯區台74快速道路銜接國道1號處工地，今上午8點多發生工程車翻覆死傷意外。記者黃仲裕／攝影
台中市北屯區台74快速道路銜接國道1號處工地，今上午8點多發生工程車翻覆死傷意外。記者黃仲裕／攝影

勞動部 工人 骨折

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