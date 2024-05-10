鬼打牆？高雄老外騎單車1公里內迷路8小時 兒急報警尋獲人

約旦籍男子約翰前天凌晨焦急跑到高雄市鳳山警分局埤頂派出所報案，指72歲老父騎單車外出8小時未回家，擔心父親出意外，請求協助；警方調閱監視器，並通知巡邏員警依據特徵尋人，警方2小時後在老外離家一公里範圍內尋獲還在繞圈圈迷路的他，助其順利返家。

鳳山警分局埤頂所巡佐黃茂祥、警員易崇儒、張子承、黃建傑前天8日0時許，在派出所值勤時，一名約旦籍的男子約翰面容憂愁走進派出所，請求警方協助尋找父親。

約翰告知警方，母親是台灣人、父親是約旦人，自己在國外工作，近日才返台探親；約翰指出，72歲父親當天下午4時騎單車外出逛逛，但已經8小時都未見其返家，他曾外出找人，都沒找到，因擔心父親出意外，請求警方幫忙找人。

警方獲悉後，先陪同約翰至家附近的中山東路找人，但約翰對當地地形不熟，幫助不大，警方同時調閱監視器並通知巡邏警網依特徵分頭尋人。