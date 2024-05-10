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母親節前男警官深情向媽媽告白：有媽媽的地方才是一個家

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原警分局舉辦母親節活動，提前慶祝母親節，保安民防組巡官王治原的母親呂素賢榮獲今年度台中市政府警察局模範母親，她也到場，王治原當場向母親深情告白，感謝她的照顧，他說：「我會陪伴媽媽一輩子，有媽媽的地方才是一個家。」

豐原警分局前天提前歡慶母親節，豐原警分局身兼母職女性員警有25人，分局長林大為表示，為改變母親節只有媽媽同仁參加慶祝活動的刻板印象，今年特別安排「母親節感恩奉茶、LINE連線傳愛活動」。

秘書室主任蔡季芳帶高齡95歲的婆婆古張碧雲到場參加，古張碧雲也榮獲今年度內政部警政署警察模範母親。蔡季芳因警察工作無法常在家，都是婆婆幫忙操持家中事務，30年來風雨無阻，為她準備每天的便當，她說婆婆的青春歲月成就了她的警察生涯。

保安民防組巡官王治原母親呂素賢女士榮獲今年度台中市政府警察局模範母親，她也到場，王治原深情向媽媽告白，感謝媽媽的照顧，他說雖然生活辛苦，但媽媽給了他一個完整又溫暖的家，含辛茹苦地拉拔子女長大，他希望媽媽永遠健康，他會陪伴媽媽一輩子，有媽媽的地方才是一個家。

豐原警分局舉辦母親節活動，提前慶祝母親節，場面溫馨。圖／警方提供
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母親節 警察

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