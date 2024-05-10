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高雄騎士遇交管「不理改道」硬闖！還拖行義交 3人衝突受傷

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市義勇交通警察今天凌晨在前鎮區協助管制交通，遇竺姓男子騎機車要通過管制區，義交鄭姓男子和1名女義交要他改道，義交遭拖行，雙方發生爭執，3人衝突掛彩送醫。

據了解，今天凌晨近5時，鄭姓義交（54歲）和另名女義交（46歲），因道路施工，在前鎮區凱旋四路封閉道路、管制交通，不巧，竺姓男子（33歲）趕上班，騎機車路過管制路段，要求通過因而發生衝突。

竺姓男子疑硬闖管制區，被2義交阻止，其中1名義交遭拖行，身體擦傷，鄭姓義交與竺姓騎士衝突，3人都受傷。

消防局據報，派救護車將2名義交送阮綜合醫院治療，女義交肢體擦傷、鄭姓義交頭部撕裂傷及肢體擦傷，由救護車處理後送醫，竺男頭、手部也受傷，未送醫。

警方到場逮捕竺男，依涉嫌妨害公務、傷害罪嫌查辦。

高雄義交管制交通遇騎士強行要通過管制區，發生衝突3人受傷。記者林保光／翻攝
高雄義交管制交通遇騎士強行要通過管制區，發生衝突3人受傷。記者林保光／翻攝

傷害罪 救護車 警察

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