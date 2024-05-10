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影／大熱天穿羽絨衣領錢 高雄男子狂奔被捕說出身分

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄天氣炎熱，謝姓男子穿著羽絨衣，在新興警分局前金分駐所旁的銀行櫃員機領錢，引起簽巡的員警納悶，上前查詢他，不料，他卻拔腿狂奔，員警追了200公尺制伏他，查出原來他是詐團車手

高雄市警新興分局前金分駐所員警於5月7日下午4時40分許，執行巡邏勤務，到高雄市前金區中正四路與中華路口，分駐所旁的中信銀行巡簽，發現謝姓男子（21歲）大熱天穿羽絨衣，在ATM前提領大筆現金，覺得奇怪，才上前查問謝男身分。

謝男稱他剛要買車，才會領取大筆現金，員警進一步詢問他在哪裡買車，他卻說不出車行，突然心虛拔腿狂奔，員警立即追去，沿途呼叫支援，直追200公尺後，謝男跑到到交通大隊旁氣喘吁吁，躲在樓柱後，仍被員警揪住制伏，謝男才坦承當詐欺集團車手。

警方在謝男身上起獲多張金融卡、存摺，以及剛提領的12萬元，依洗錢防制法、詐欺罪嫌移送法辦。

謝姓男子大熱天穿羽絨衣提領大筆現金，引起警方注意。記者林保光／翻攝
謝姓男子大熱天穿羽絨衣提領大筆現金，引起警方注意。記者林保光／翻攝

羽絨衣 買車 車手

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