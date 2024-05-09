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桃園市刑大「警犬隊」新成員今報到 2黑2黃很吸睛
桃園市刑事警察大隊的「警犬隊」於本月1日正式成軍，預計7人6犬的編制先於今天至財政部關務署緝毒犬培訓中心將申請的4隻執行犬，帶回桃園市大溪警分局三層派出所建置的臨時犬舍，2黑2黃的拉布拉多犬在2小時返回臨時駐地的路上相當乖巧，對於「新居」都顯得很興奮，也會探頭探腦互相看看左右鄰居「問好」。
桃市刑大警犬隊員說明，4隻警犬分別叫做Coco、Doha 、蒟蒻及布丁，目前先要讓這4隻萌犬生力軍好好適應環境，與領犬員建立信任感，讓牠們在臨時駐地感到安全與舒適，接著將會跟著領犬員一起到新北市警察局的警犬隊接受各項訓練，相信牠們會從「萌犬」成為協助查緝各項犯罪的「猛犬」，一起守護桃園的治安。
桃市警局長吳坤旭表示，警犬隊將強化桃園的交通熱點、八大行業治安場所、大型活動的緝毒、防爆、安全檢查維安能力，為長期提供警犬隊辦公及警犬訓練，市府已編列4400萬元將在大園沙崙興建警犬隊基地，預定2026年完成，發揮警犬訓練緝毒、防爆及執勤最大功效。
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