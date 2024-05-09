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影／國1三義南向發生火燒車 濃煙直竄小貨車付之一炬

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

一輛小貨車今天下午4點20分左右途經國道1號南下153公里苗栗三義路段，突然起火燃燒，駕駛發現逃出車外，小貨車迅速延燒陷入火海，冒出陣陣濃煙，苗栗縣政府消防據報人車趕到，半個小時內撲滅，小貨車付之一炬，案由國道警方進一步處理中。

一輛小貨車今天下午在國道1號苗栗三義路段起火，火勢相當猛烈，車子付之一炬。圖／擷自高速公路1968
一輛小貨車今天下午在國道1號苗栗三義路段起火，火勢相當猛烈，車子付之一炬。圖／擷自高速公路1968

【中央社／苗栗縣9日電】

國道1號南下三義路段今天下午發生火燒車事故，1輛小貨車不明原因起火，緊急停靠路肩後不久即陷入全面燃燒，火勢撲滅後僅剩骨架，所幸車上2人及時逃生未受傷。

國道公路警察局第3大隊指出，李姓男子（46歲）下午4時14分許駕駛小貨車，車上載運工作用器具，行經國道1號南向153公里三義路段，因車輛起火停於外側路肩，消防人員獲報趕抵現場迅速撲滅火勢，李男及車上乘客均未受傷。

事故發生時，苗栗縣消防局獲報派遣三義、銅鑼分隊前往救援，抵達現場時，小貨車已全面燃燒；李男向救援人員指出，車輛行進間，有其他用路人招手向他示意後車斗著火，才趕緊停靠路肩，未料下車不久，整輛車即陷入火海。

警方指出，貨車起火原因待由消防單位鑑定，並提醒用路人，若載運貨物應依規定綑紮牢固、嚴密覆蓋，勿堆積易燃物；行駛途中感覺車輛有異狀，如異音、燒焦味道、冒煙等，盡速將車輛停於路肩、避車彎或下交流道較安全處所等候救援。

國道 苗栗縣

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