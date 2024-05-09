影／男載妹趕上學闖紅燈閃過轎車 撞爆機車釀3傷畫面曝

高雄市苓雅區昨天發生機車車禍，蘇姓男子騎機車載妹妹要趕去上學，疑闖紅燈，與綠燈起步的機車女騎士撞個正著，3人受傷送醫，幸無大礙。撞擊瞬間正被行車記錄器錄下畫面，確實肇事原因由警方調查。

苓雅警分局今天表示，昨天上午7時54分許接獲車禍通報，警方派員到場，發現2輛機車在苓雅區四維三路與復興二路口發生車禍，3人經救護車送阮綜合醫院治療，幸都是輕擦挫傷，已無大礙。

據了解，蘇男（23歲）騎機車載蘇姓少女（17歲）沿復興二路南往北直行，經過復興二路與四維三路口，復興二路亮紅燈，但他闖紅燈，與剛自路口機車待轉區的田姓女子（51歲）在路中央直接撞擊，瞬間3人噴飛。