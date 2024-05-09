影／男載妹趕上學闖紅燈閃過轎車 撞爆機車釀3傷畫面曝

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聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市苓雅區昨天發生機車車禍，蘇姓男子騎機車載妹妹要趕去上學，疑闖紅燈，與綠燈起步的機車女騎士撞個正著，3人受傷送醫，幸無大礙。撞擊瞬間正被行車記錄器錄下畫面，確實肇事原因由警方調查。

苓雅警分局今天表示，昨天上午7時54分許接獲車禍通報，警方派員到場，發現2輛機車在苓雅區四維三路與復興二路口發生車禍，3人經救護車送阮綜合醫院治療，幸都是輕擦挫傷，已無大礙。

據了解，蘇男（23歲）騎機車載蘇姓少女（17歲）沿復興二路南往北直行，經過復興二路與四維三路口，復興二路亮紅燈，但他闖紅燈，與剛自路口機車待轉區的田姓女子（51歲）在路中央直接撞擊，瞬間3人噴飛。

警方到場將3人送醫，對蘇男和田女酒測，都沒酒駕，調閱監錄系統查證車禍原因，發現田女在綠燈亮起起步，蘇男闖紅燈肇事。警方表示，當時沒問明蘇男與後座蘇女的關係，但應該是哥哥載妹妹要去上學闖紅燈，依道路交通管理處罰條例規定，闖紅燈可處1800元至5400元罰鍰。

高雄苓雅區昨天發生機車闖紅燈車禍，旁邊車輛行車記錄器錄下撞擊瞬間。圖／擷自WoWtchout 地圖型行車影像分享平台
高雄苓雅區昨天發生機車闖紅燈車禍，旁邊車輛行車記錄器錄下撞擊瞬間。圖／擷自WoWtchout 地圖型行車影像分享平台
高雄苓雅區昨天發生機車闖紅燈車禍，3人噴飛受傷。記者林保光／翻攝
高雄苓雅區昨天發生機車闖紅燈車禍，3人噴飛受傷。記者林保光／翻攝

妹妹 車禍

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