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影／捷運怪人！女乘客輕碰就被打爆哭 網認出她是「臭臭阿姨」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

林姓女子昨天中午搭乘台北捷板南線，在車廂內突遭一名女子拉扯、推擠，林女心生恐懼，出車廂後報警，警方趕抵，涉嫌人已離去，警方事後協助林女到派出所製作筆錄，並調閱監視器畫面找到涉嫌人身分，原來是之前就曾鬧上新聞版面的洪姓婦人，依法通知到案說明。

林女事後在社群軟體Threads撰文曝光此事，她開頭直說「圖片中這位怪人常出沒在忠孝新生～忠孝敦化，常常搭板南線的注意，不要站在她旁邊！千萬避開她！不要跟她對到眼！」接著描述事發經過。

林女說，「因為捷運的煞車太急，這位怪人直接往我身上倒，我下意識防護不小心觸碰到她，然後她就大力打我，拉扯我包包」、「下車直接爆哭」、「已經報警，不知道案子能不能成功，因為她精神有問題，是慣犯」。

貼文一天內引發熱議，近一萬人按讚、300則留言，有不少民眾有共鳴說，「今天有遇到她，她一直在車廂繞來繞去」、「她是臭臭阿姨，幾乎天天看到她在東區走來走去，推車裡面是一隻橘貓，上次來我們店消費，整間店超級臭」、「她好像不是怕別人靠近她，上次在我旁邊把手機影片聲音開很大聲」、「我上次經過被她扯頭髮」、「之前在松江南京遇過，當時全身國旗，在路上突然朝我吐口水」。

大安分局敦化南路派出所指出，昨天中午12點40分獲報，北捷忠孝復興站有傷害案件，被害人林女（23歲）稱，在捷運車廂遭不明女子攻擊，無奈警方趕抵時涉嫌人已經離去；警方調閱捷運車廂監視器畫面，並依據被害人提供的照片，釐清出涉嫌人是洪女（59歲），已依法通知到案說明。

據了解，該名洪女疑受精神疾病所苦，過去曾不滿路邊違停，拿自己的手機「砸車」，朝違停的特斯拉怒丟3次，事後被告毀損罪，開庭3次未到庭，也沒有意願跟受害車主和解，因此遭判拘役30天。

警方公布捷運車廂監視器，可見洪姓婦人（紅框者）確實朝林姓女子（黃框者）拉扯、攻擊。記者翁至成／翻攝
警方公布捷運車廂監視器，可見洪姓婦人（紅框者）確實朝林姓女子（黃框者）拉扯、攻擊。記者翁至成／翻攝
林女事後在社群軟體Threads撰文曝光此事，她開頭直說「圖片中這位怪人常出沒在忠孝新生～忠孝敦化，常常搭板南線的注意，不要站在他旁邊！」圖／擷取自當事者Threads
林女事後在社群軟體Threads撰文曝光此事，她開頭直說「圖片中這位怪人常出沒在忠孝新生～忠孝敦化，常常搭板南線的注意，不要站在他旁邊！」圖／擷取自當事者Threads
貼文一天內引發熱議，近一萬人按讚、300則留言，有不少民眾有共鳴，留言敘述自身經歷。圖／擷取自當事者Threads
貼文一天內引發熱議，近一萬人按讚、300則留言，有不少民眾有共鳴，留言敘述自身經歷。圖／擷取自當事者Threads
林女在社群軟體Threads撰文曝光此事說「圖片中這位怪人常出沒在忠孝新生～忠孝敦化，常常搭板南線的注意，不要站在他旁邊！千萬避開他！不要跟他對到眼！」圖／擷取自當事者Threads
林女在社群軟體Threads撰文曝光此事說「圖片中這位怪人常出沒在忠孝新生～忠孝敦化，常常搭板南線的注意，不要站在他旁邊！千萬避開他！不要跟他對到眼！」圖／擷取自當事者Threads

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