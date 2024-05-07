男投資遭詐約面交50萬元 苗栗警及時攔截逮車手

苗栗縣汪姓男子聽信投資理財群組宣稱可代操股票獲取高利潤，領取新台幣50萬元準備交付，過程被巡邏員警察覺有異及時攔阻保住汪男積蓄，並逮捕取款車手送辦。

苗栗縣警察局苗栗分局偵查隊副隊長吳邦安今天表示，汪男（60歲）日前透過網路點選廣告連結，加入投資理財群組，誤信群組內投顧老師宣稱可代操作股票獲高利潤，一時心動，昨天前往銀行、超商相繼取款共50餘萬元後，準備面交給詐騙集團成員，所幸執勤員警及時阻詐。

吳邦安指出，員警執行巡邏勤務時，在超商內看見汪男以提款機取款後，前往停於超商外的自小客，經電話聯繫後上車填寫文件，讓執勤員警直覺異常。

他表示，員警隨即表明身分趨前盤查詢問，汪男當下一度幫忙圓謊否認領錢，聲稱「只是寫資料而已」，經員警進一步詢問車內駕駛許姓男子（26歲）後坦承為取款車手。

員警當場查獲現金50萬元、偽造理財專員工作證、收據及手機等證物，警詢後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌，移送許男至苗栗地檢署偵辦。

苗栗警分局提醒，不論是股票、基金申購、虛擬貨幣交易等投資方式，務必謹慎、小心，應選擇政府立案、合法交易管道。