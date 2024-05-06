聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台中六旬婦砸千萬買347個生基位...血本無歸警抓4人
台中市六旬王姓婦人在去年初接觸到林姓男子等人介紹「生基位」，王婦為投資牟利，花費千萬元購入347個生基位，也擔任該公司業務，但去年8月間，察覺林男經營的公司有異狀，王婦欲討回投資的千萬款項，但林男等人還要索討150萬元，王婦憤而向警方提告，警方循線帶回林男等4人，檢方近日偵結，依詐欺罪起訴。
第六警分局永福所在去年8月間接獲王姓婦人（66歲）報案，她在去年3月間，為了想賺錢改運，接觸到林男（33歲）等人公司推銷「生基位」，她在去年3月至8月間，陸續砸入1100萬元，購買347個生基位，她也擔任業務工作。
不過王婦表示，任職期間發現林男的公司運作有異狀，向林男等人希望能離開公司，也向林男要求退回當初投資的款項，但林男還向她索討150萬元，才能贖回其本金，認為已遭到詐騙，因此向警方報案。
警方調查，林男等4人組成的公司，向被害人兜售民俗儀式中用來轉運的「生基位」，以詐團成員假冒虛構買家，創造虛假交易需求，藉此誘騙被害人加入業務行列，王婦因一時不察，誤以為透過優惠價格購入，再以原價出售，可獲取中間巨額暴利，沒想到錢還沒到手，自己反遭詐騙。
警方在去年8、9月間陸續收網，帶回涉案林男等4人，台中地檢署近日偵結，依詐欺罪起訴林男等4人。
第六警分局呼籲，民眾應審慎投資有關「生基位」、「靈骨塔」的投資標的，應了解投資項目實際現況及運作，並注意仲介是否使用「節稅」、「手續費」等巧立名目的方式，誘導民眾提領現金或匯款，如遇上述情形盡速撥打110確認，維護自身財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言