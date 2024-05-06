影／台中六旬婦砸千萬買347個生基位...血本無歸警抓4人

台中市六旬王姓婦人在去年初接觸到林姓男子等人介紹「生基位」，王婦為投資牟利，花費千萬元購入347個生基位，也擔任該公司業務，但去年8月間，察覺林男經營的公司有異狀，王婦欲討回投資的千萬款項，但林男等人還要索討150萬元，王婦憤而向警方提告，警方循線帶回林男等4人，檢方近日偵結，依詐欺罪起訴。

第六警分局永福所在去年8月間接獲王姓婦人（66歲）報案，她在去年3月間，為了想賺錢改運，接觸到林男（33歲）等人公司推銷「生基位」，她在去年3月至8月間，陸續砸入1100萬元，購買347個生基位，她也擔任業務工作。

不過王婦表示，任職期間發現林男的公司運作有異狀，向林男等人希望能離開公司，也向林男要求退回當初投資的款項，但林男還向她索討150萬元，才能贖回其本金，認為已遭到詐騙，因此向警方報案。

警方調查，林男等4人組成的公司，向被害人兜售民俗儀式中用來轉運的「生基位」，以詐團成員假冒虛構買家，創造虛假交易需求，藉此誘騙被害人加入業務行列，王婦因一時不察，誤以為透過優惠價格購入，再以原價出售，可獲取中間巨額暴利，沒想到錢還沒到手，自己反遭詐騙。

警方在去年8、9月間陸續收網，帶回涉案林男等4人，台中地檢署近日偵結，依詐欺罪起訴林男等4人。