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員警深入社區 提醒長者騎車遠離大車

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市警五分局與台南市赤崁文化關懷協會，昨天在北區大道新城舉辦活動，共同關心高齡長者交通安全議題。分局長洪榮宏提醒長者走路、騎車遠離大型車，保護自身安全。

台南市赤崁文化關懷協會昨天在北區大道新城舉辦「鄧麗君紀念音樂會」，在輕鬆場合下除了紀念鄧麗君女士為音樂奉獻外，分局藉此宣導交通安全事故防制、虐兒零容忍、家暴防治及識詐降低詐騙風險等觀念。

為了讓高齡長者了解在馬路上行走及騎車時如何保護自身安全，市警五分局除了持續深入地方交通安全宣導外，希望透過合作辦理方式讓參與活動的長者，在輕鬆愉快的音樂下提醒大家容易疏忽的交通問題。

包括「過路口應依紅綠燈指示穿越」、「綠燈秒數要夠才可安全通過」、「穿越路口左看、右看、再左看並注意轉彎車」、「機車兩段式左轉較安全」、「騎機車左右轉前注意左右後方來車」、「電動代步器等同行人」及「服用藥物注意副作用的影響」等，提供實用的交安撇步，要讓長者平安、家人放心。

警方說，其中「電動代步器」使用於道路上越來越普及，按道路交通安全規則，電動代步器上路應走在人行道上，沒有人行道就要靠邊行進，穿越路口時須走斑馬線並遵守行人專用號誌，在穿越道路前，應左看、右看、再左看，確認兩邊沒車再通過。最重要的是不可駛入或穿越車陣空隙，使用代步器也不可以雙載。

詐騙案層出不窮，台南市警五分局員警在北區大道新城向長者宣導反詐騙。記者黃宣翰／翻攝
詐騙案層出不窮，台南市警五分局員警在北區大道新城向長者宣導反詐騙。記者黃宣翰／翻攝
台南市警五分局員警在北區大道新城向長者宣導交通安全。記者黃宣翰／翻攝
台南市警五分局員警在北區大道新城向長者宣導交通安全。記者黃宣翰／翻攝

人行道 電動 音樂會

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