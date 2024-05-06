員警深入社區 提醒長者騎車遠離大車

台南市警五分局與台南市赤崁文化關懷協會，昨天在北區大道新城舉辦活動，共同關心高齡長者交通安全議題。分局長洪榮宏提醒長者走路、騎車遠離大型車，保護自身安全。

台南市赤崁文化關懷協會昨天在北區大道新城舉辦「鄧麗君紀念音樂會」，在輕鬆場合下除了紀念鄧麗君女士為音樂奉獻外，分局藉此宣導交通安全事故防制、虐兒零容忍、家暴防治及識詐降低詐騙風險等觀念。

為了讓高齡長者了解在馬路上行走及騎車時如何保護自身安全，市警五分局除了持續深入地方交通安全宣導外，希望透過合作辦理方式讓參與活動的長者，在輕鬆愉快的音樂下提醒大家容易疏忽的交通問題。

包括「過路口應依紅綠燈指示穿越」、「綠燈秒數要夠才可安全通過」、「穿越路口左看、右看、再左看並注意轉彎車」、「機車兩段式左轉較安全」、「騎機車左右轉前注意左右後方來車」、「電動代步器等同行人」及「服用藥物注意副作用的影響」等，提供實用的交安撇步，要讓長者平安、家人放心。