員警深入社區 提醒長者騎車遠離大車
台南市警五分局與台南市赤崁文化關懷協會，昨天在北區大道新城舉辦活動，共同關心高齡長者交通安全議題。分局長洪榮宏提醒長者走路、騎車遠離大型車，保護自身安全。
台南市赤崁文化關懷協會昨天在北區大道新城舉辦「鄧麗君紀念音樂會」，在輕鬆場合下除了紀念鄧麗君女士為音樂奉獻外，分局藉此宣導交通安全事故防制、虐兒零容忍、家暴防治及識詐降低詐騙風險等觀念。
為了讓高齡長者了解在馬路上行走及騎車時如何保護自身安全，市警五分局除了持續深入地方交通安全宣導外，希望透過合作辦理方式讓參與活動的長者，在輕鬆愉快的音樂下提醒大家容易疏忽的交通問題。
包括「過路口應依紅綠燈指示穿越」、「綠燈秒數要夠才可安全通過」、「穿越路口左看、右看、再左看並注意轉彎車」、「機車兩段式左轉較安全」、「騎機車左右轉前注意左右後方來車」、「電動代步器等同行人」及「服用藥物注意副作用的影響」等，提供實用的交安撇步，要讓長者平安、家人放心。
警方說，其中「電動代步器」使用於道路上越來越普及，按道路交通安全規則，電動代步器上路應走在人行道上，沒有人行道就要靠邊行進，穿越路口時須走斑馬線並遵守行人專用號誌，在穿越道路前，應左看、右看、再左看，確認兩邊沒車再通過。最重要的是不可駛入或穿越車陣空隙，使用代步器也不可以雙載。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言