淡水凶殺！疑員工侵吞工程款持刀砍人 老闆怒揮刀刺他亡

李姓男子疑多次侵吞公司工程款未歸還，昨晚雙方約在新北市淡水區公司兼宿舍內談判，陳男要李先歸還6000元，但李說沒錢雙方爆發口角。過程中李男拿出開山刀揮砍陳男不成，反被陳男持摺疊刀揮刺多刀送醫不治。警方於命案現場逮捕陳男，警詢後依殺人罪送辦。

據了解，凶嫌陳男（45歲）是新北市淡水區一間裝潢公司老闆，多年前公司草創時期，死者李男便已進入公司工作。李男負責天花板輕鋼架工作，平日工作正常盡責，沒想到卻因多次侵吞逾10萬工程款未上繳，而與陳男撕破臉遭刀刺死。

昨天晚上近11時許，陳男約李男到新北市淡水區中正路21巷公司兼宿舍內談歸還事宜，陳男向李表明先還6000元，不料，李男回說沒錢，雙方爆發激烈口角拉扯。在場另兩名員工見狀，趕緊趨前拉勸兩人。

沒想到，李男突然從手提袋拿出一把開山刀，朝著陳男身上揮砍，陳男見狀趕緊閃避，李男揮刀砍在大門木頭上拔不出，陳男怒從茶几下方拿出一把折疊刀，往李方向衝去，先推倒李男在地，再往李身上猛刺多刀，導致李男胸（心臟處兩刀）、肩部及身上多處刀傷，當場沒有生命徵象。

消防局獲報派員趕抵協助送醫急救，李男仍傷重不治。警方通知死者李男家屬到醫院協處，家屬無法接受，頻頻問警，為什麼李被刺那麼多刀，現場其他人怎不阻止。