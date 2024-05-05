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高雄林園大型車違規逾千件 警規劃專案加強稽查

中央社／ 高雄5日電

高雄警察局林園分局轄內工廠林立，有大發、林園等工業區，從今年1月起統計至5月5日止，取締大貨車、貨櫃曳引車、拖車等大型車交通違規件數有1007件，近期規劃專案勤務加強稽查。

警方表示，大型車違規項目包含違規闖紅燈、車輛未依規定裝設行車視野輔助系統（含行車紀錄器）且未能正常使用、所載貨物滲漏（含不穩妥）、轉彎或變換車道不依規定及其他違規。

警方指出，為降低大型車交通事故，近期規劃為期1個月專案執法勤務，對行經林園、大寮區大型車輛加強稽查取締，並呼籲，駕駛人隨時注意前、後、左、右有無其他小型車輛、機車、自行車或行人，防範視覺死角及避免內輪差造成車禍。

除加強大型車右轉路線攔檢及稽查是否裝設行車視野輔助系統等，高雄市交通警察大隊大隊長黃元民提醒大型車業者應做好3件事，包括「建立大車司機考核制度」、「注意出車前司機精神狀態」及「裝設行車視野輔助系統並正常使用」，以確保大型車行車安全。

交通事故 自行車 警察

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